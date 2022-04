Visión: así puede mejorarla con aloe vera o sábila

Manzanilla: es una de las plantas medicinales de mayor uso y conocimiento por las personas. Según el portal web citado, la manzanilla tiene propiedades astringentes, antiinflamatorias, antisépticas y calmantes; las personas la pueden emplear para ayudar a mejorar los ojos irritados; no obstante, se considera que no es una solución estéril, por lo que podría causar infecciones en los ojos de algunos sujetos.

Ruda: muchas personas compran esta planta para alejar las malas energías de sus hogares, pero también funciona para mejorar la vista. La ruda se emplea para tratar la vista cansada, los ojos rojos y la conjuntivitis. El portal web Hola menciona que no es conveniente usar esta planta como remedio casero para el cuidado de los ojos, puesto que no es posible esterilizar la infusión para que no produzca una infección.