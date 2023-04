Vitamina para estimular el colágeno y evitar la flacidez en la cara

Ciertamente con el paso de los años, la piel va perdiendo firmeza y elasticidad, debido a la disminución de producción de colágeno del cuerpo, menciona Mundo Deportivo.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) explica que con el envejecimiento la epidermis tiende a adelgazar, por lo que puede cambiar su aspecto volviéndose más traslúcida y pálida. Incluso asegura que las manchas suelen aparecer tras la exposición al sol.

“A medida que usted envejece, se incrementa el riesgo de que se produzcan lesiones en la piel. La piel es más delgada, más frágil y usted pierde un poco de la capa protectora de grasa. También puede ser menos capaz de sentir el tacto, la presión, la vibración, el calor y el frío”, menciona en un informe revisado en septiembre de 2022.

Por esto, es importante tener una dieta balanceada en la cual se incluya vitaminas, minerales y nutrientes, que se encuentran en alimentos como las frutas y las verduras. Por ejemplo, la naranja, la mandarina, la piña, son alimentos ricos en vitamina C considerado un antioxidante que neutraliza los radicales libres que están relacionados con el envejecimiento prematuro.

Tanto la fruta como la cáscara son ricas en vitamina C y otros antioxidantes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Beneficios de la vitamina C

De acuerdo con los National Institutes Health (NIH) la vitamina C es un nutriente hidrosoluble que participa en la producción de colágeno, y ayuda en la cicatrización de lesiones o heridas. Sus beneficios se extienden mejorando y fortaleciendo las funciones del sistema inmune.

Según Tua Saúde, sus beneficios se extienden para reducir el riesgo o combatir la anemia porque también colabora con la absorción de hierro, sin desestimar su capacidad de regular la presión arterial y reducir el colesterol LDL.

Por esto, dentro de los alimentos que menciona los NIH que tienen vitamina C se destacan las frutas cítricas, los tomates, el brócoli, entre otros.

Frutas que contribuyen a una dieta equilibrada. - Foto: Getty Images / Magone

Relación de la vitamina C y la piel

Como se mencionó anteriormente, la vitamina C participa en la producción de colágeno, una proteína que le da firmeza a la piel, reduciendo los signos del envejecimiento prematuro, por lo que a partir de determinada edad el cuerpo deja de producirlo, y es ahí, donde se pronuncian las líneas de expresión y las arrugas.

Más, sin embargo, en la actualidad existen productos competitivos como los sueros de vitamina C útiles para la piel, ¿cuáles son?

Según un artículo publicado por Harvard Medical School, la vitamina C tópica -también llamado suero o sérum- trae muchas ventajas sobre la piel para combatir el acné, los daños solares y restaurar el tejido cuando se ha visto obstruido por UV.

La característica principal del suero de vitamina C es su concentración en antioxidantes, favoreciendo las células.

El suero vitamina C es rico en antioxidantes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El estudio “Los roles de la vitamina C en la salud de la piel”, presidido por Juliet M. Pullar, Anitra C. Carr y Margreet CM Vissers, precisa que el uso de vitamina C tópica es útil para la piel contrarrestando la aparición de arrugas y mejorando la textura de la piel.

Cuando el suero de vitamina C es usado junto con bloqueadores y vitaminas (como la E) combate los daños que se generan a largo plazo por los rayos ultravioleta, incluso puede controlar el sebo mitigando la aparición de acné, menciona dicha investigación.

¿Cómo usar vitamina C tópica?

De acuerdo con Harvard, el siguiente paso a paso es una de las muchas maneras para aplicar este producto, sin embargo, se recomienda consultar con un profesional de la salud, previamente.