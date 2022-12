¿Cómo celebrar la navidad de manera segura y responsable con los animales de compañía?

Desde el uso de la pólvora hasta el abandono y el maltrato animal son problemáticas que pueden pasar desapercibidos durante la época navideña y por eso es necesario generar conciencia sobre ellos. A continuación algunos aspectos de cómo es posible reducir el impacto negativo en los animales de compañía durante el cierre de año.

#YoNoAbandoNO: no hay que regalar animales de compañía en navidad

Según datos de la Organización Mundial de la Salud y fundaciones como Affinity y Día Internacional del Animal sin Hogar, la mayoría de animales de compañía se encuentran en estado de abandono. A pesar de que la cifra varía en cada país, según datos de la Organización Mundial de la Salud, al menos el 70% de los perros en el mundo (más de 800 millones contabilizados) han sido abandonados y recorren las calles sin hogar alguno.

La organización sin ánimo de lucro PETA afirma que, a nivel mundial, en los refugios de animales hay una superpoblación de perros y gatos que han sido dejados a su suerte y se enfrentan a un destino de posibles malos tratos e incluso a la eutanasia. Entre las principales causas de estos abandonos se encuentran factores económicos, camadas no deseadas y problemas de comportamiento del animal.

Según la Asociación Abrazo Animal, estas cifras pueden aumentar luego de las fiestas pues tres de cada diez animales que se regalan por la navidad terminan abandonados. Esto se debe a que se usa a los animales como objetos o juguetes que pueden ser regalados sin tener una consideración previa de sus necesidades y sin un sentido de responsabilidad a largo plazo.

#YoNoAbandoNO es una campaña impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales de España que busca generar conciencia sobre la responsabilidad que implica tener un animal de compañía y así reducir el número de animales que son regalados en esta navidad. Con un emotivo video protagonizado por la actriz Cristina Castaño, la campaña narra la historia de Luna, una perrita que fue un regalo de navidad y luego fue abandonada.

¿Cómo adoptar conscientemente?

Adoptar conscientemente es la solución a esta problemática. Es necesario comprender que tener animales de compañía implica una responsabilidad continua y por eso puede que no siempre sea buena idea adoptar solo por un capricho. Antes de adoptar o comprar un animal de compañía es necesario comprender que va a tener un impacto en todos los ámbitos de la vida, desde el económico hasta el social.

Una vez se tiene eso claro también es fundamental escoger conscientemente al animal que más se adapte al estilo de vida de la persona. Por ejemplo, si una persona no tiene tanto tiempo libre lo ideal es escoger un animal que no necesite largos paseos o, si el espacio de vivienda es pequeño, puede que un perro grande no sea la mejor opción.

Efecto de la pólvora en animales de compañía

Otro aspecto de las festividades que causa un efecto negativo en el bienestar de los animales de compañía es el uso de pólvora. A pesar de que en los últimos años se ha generado conciencia sobre las consecuencias negativas de esta práctica (tanto para humanos como para animales), aún son muchas las personas que para celebrar deciden usar pirotecnia para celebrar la noche de velitas, la navidad y el año nuevo.

Las explosiones intensas que causa la pólvora y la pirotecnia son especialmente peligrosas para los perros, gatos y otros animales domésticos, pues sus oídos son más sensibles. Tras estos sonidos es común que los animales de compañía sufran un momento de estrés aumentado, entre sus síntomas se encuentran: aturdimiento, temblores, taquicardia, desorientación e incluso puede causar la muerte.

¿Cómo proteger a los animales del sonido de la pólvora?

La recomendación principal es no usar ningún tipo de pirotecnia, sin embargo para reducir el impacto en el bienestar de los animales de compañía se pueden seguir las siguientes recomendaciones de la Alcaldía de Bogotá y Seguros Sura: