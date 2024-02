¿Los gatos pueden comer mango?

Los gatos, esos fascinantes compañeros peludos que comparten en el hogar, tienen una dieta bastante específica. Sin embargo, la curiosidad de los dueños de gatos a menudo lleva a preguntas sobre qué alimentos pueden o no disfrutar estos felinos . Uno de los temas que ha surgido recientemente es si los gatos pueden o deberían comer mango.

El mango es una fruta tropical jugosa y deliciosa, rica en nutrientes como vitamina C, vitamina A, fibra y antioxidantes. Para los humanos, es una adición saludable a la dieta . Pero, en el caso de los gatos, ellos tienen necesidades dietéticas específicas y no pueden procesar algunos alimentos de la misma manera que nosotros.

El principal problema con darle mango a los gatos radica en su contenido de azúcar. Los gatos no están naturalmente adaptados a consumir grandes cantidades de azúcar, y el mango puede tener niveles significativos de este componente. El azúcar en exceso puede llevar a problemas de salud, como la diabetes felina . Además, la fibra presente en el mango podría causar molestias estomacales en algunos gatos sensibles.

¿Hay riesgos asociados?

Aunque el mango no es tóxico para los gatos, su consumo no está exento de riesgos. Uno de los problemas más comunes es la presencia de huesos grandes en el mango. Los gatos, al ser carnívoros, no están acostumbrados a lidiar con huesos grandes y podrían atragantarse o tener problemas para tragarlos.