Esta es la cantidad de veces que se le deben cepillar los dientes a un gato

Es por ello que, aunque hay quienes lo desconocen, a los gatos sí se les debe cepillar sus dientes para evitarles problemas orales o dentales. Se trata de un proceso que no se logra de la noche a la mañana y, por el contrario, debe ser gradual hasta que el felino se vaya acostumbrando a esta rutina de limpieza.

Si bien lo ideal sería la limpieza bucal diariamente, en el portal Kivet explican que una rutina de cepillado semanal no está mal. También es importante tener en cuenta que, si el animal genera resistencia a esta práctica, lo mejor será no insistirle para no terminar estresándolo o que éste termine atacando a su amo.