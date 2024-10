“No tengo ganas”: Tadej Pogačar se sincera y preocupa al mundo por su futuro como ciclista

“Sabemos que el equipo tiene el potencial de ganar una gran vuelta incluso cuando yo no estoy presente. No hay necesidad de que sea codicioso dentro de mi equipo y me haga enemigos porque estoy en casa ”, agregó Tadej.

Esta victoria en los Mundiales le permitió percibir el cariño de sus compatriotas, que, según él, no lo querían tanto en el pasado. “Hace uno o dos años tuve la sensación de que Eslovenia no me quería como uno de los suyos. No creo que me falten aficionados entre mis compatriotas, sino aquellos que difunden la negatividad suele estar más expuesta. Todavía siento algo de negatividad en los foros en línea, pero cada vez menos”, dijo.