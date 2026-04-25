Nairo Quintana ilusiona a Colombia: sigue líder de la Vuelta a Asturias antes de la última etapa

Nairo Quintana (Movistar) quiere cerrar su último año como deportista profesional por todo lo alto y mantiene la ilusión en Colombia de sumar un nuevo título. El ciclista cafetero mantuvo el ritmo en la tercera etapa de la Vuelta a Asturias y llegará como líder a la última jornada.

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Nairo no pudo repetir la hazaña de la segunda etapa, cuando se llevó la victoria y escaló a la primera posición. En esta oportunidad, la gloria fue para el mexicano Edgar Cadena (Storck MRW Bau), que llegó en solitario a la meta.

Fue un recorrido complejo, con 3.183 metros de desnivel acumulado e incluía el Alto del Torzo, la Penouta, la larga ascensión a la Bobia y el Alto de Orouso, entre otros obstáculos en los 157 kilómetros que tuvieron que recorrer los pedalistas.

Pese a todo esto, Nairo no tuvo problema alguno e ingresó con el pelotón principal, logrando de esta forma mantener el maillot de líder de la Vuelta a Asturias.

Con ello, el colombiano de Movistar Team llegará a la cuarta y última jornada con una ventaja de 30 segundos en la clasificación general; está por encima del español Adrià Pericas (UAE Team Emirates).

Tras finalizar la carrera, el cafetero dejó en claro que el objetivo principal era defender el liderato, más allá de quién se llevara la victoria en la tercera etapa.

“Pudimos controlar desde salida muy bien, dejamos ir la fuga y luego había otros interesados que tiraron durante todo el día. (…) Nosotros, con tener el maillot, estábamos muy bien”, dijo.

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“Era una etapa bastante dura, pero nosotros, con nuestros jóvenes, lo hicimos y, por fortuna, tenemos la experiencia para controlar muy bien. Fue un pelotón valiente, loco, pero lo supimos controlar”, añadió.

Quintana señaló que ya piensan en lo que será la siguiente jornada, en la que, según contó, intentarán tener un plan muy diferente. “Es emocionante, la verdad es que me siento muy bien y estoy disfrutando”, comentó.

“Esto ha sido realmente especial para mí; además de que soy líder, el último año de mi carrera deportiva me emociona muchísimo”, complementó.

La cuarta y última etapa se disputará este domingo, 26 de abril; allí podría marcarse un hito más en la historia de uno de los mejores ciclistas que ha tenido Colombia en toda su historia.