Nairo Quintana regresa al ruedo en la Vuelta Asturias: TV para ver en vivo desde Colombia

Desde este jueves, 23 de abril, se estará disputando en España la Vuelta a Asturias 2026, con la participación de Nairo Quintana como uno de los favoritos a ganar la competencia en la que ya triunfó en 2017 y 2021.

Dicha carrera tiene prevista empezar el 23 e ir hasta el próximo domingo, 26 de abril. Será una constante batalla en la montaña, que iniciará con un trazado de 155 km entre Oviedo y Benia de Onís.

En el primer día de competencia se esperan hasta cinco puertos, donde se destaca el paso por Alto del Fitu, que es de primera y tiene una inclinación entre el 6.6-8.1%.

Quintana estará haciendo dueto con Diego Pescador, de la escuadra telefónica y del cual se espera mucho para el ciclismo de Colombia. Dicho corredor de apenas 21 años, es en quien está depositada la esperanza del país por volver a ser protagonista en Europa.

Fechas, etapas, días y más

Etapa 1: (23 de abril) Oviedo - Benia de Onís (155,5 Km)

(23 de abril) Oviedo - Benia de Onís (155,5 Km) Etapa 2: (24 de abril) Llane - Pola de Lena (140,8 Km)

(24 de abril) Llane - Pola de Lena (140,8 Km) Etapa 3: (25 de abril) Figueras/Castropol - Vegadeo (157,2 Km)

(25 de abril) Figueras/Castropol - Vegadeo (157,2 Km) Etapa 4: (26 de abril) Lugones - Oviedo (152,2 Km)

Nairo Quintana viene de participar en la Vuelta a Catalunya 2026 Foto: NurPhoto via Getty Images

En Colombia no se conoce que haya canal de TV que lleve la transmisión oficial. SEMANA cubrirá dicho evento, como viene siguiendo la participación de Egan Bernal en el Tour de los Alpes.

Tres coronas para Colombia en los últimos 10 años:

- 2025: Marc Soler (ESP)

- 2024: Isaac del Toro (MEX)

- 2023: Lorenzo Fortunato (ITA)

- 2022: Iván Ramiro Sosa (COL)

- 2021: Nairo Quintana (COL)

- 2020: ...

- 2019: Richard Carapaz (ECU)

- 2018: Richard Carapaz (ECU)

- 2017: Nairo Quintana (COL)

- 2016: Hugh Carthy (GBR)

- 2015: Igor Antón (ESP).

Así marcha el 2026 de Nairo

Durante el primer mes del año corrió tres clásicas en España que fueron la Camp de Morvedre, Premio Catellón y Valenciana. De esas tres, en donde tuvo un mejor rendimiento fue en la primera al acabar en la casilla 16.

Después pasó a disputar el la clásica de Muscat y el Tour de Oman. En la segunda competencia en mención se metio en el top 10, al ser séptimo después de cinco jornadas.

Nairo Quintana: el último gran escalador

Posteriormente fue al UAE Tour, en el que acabó como 34 de la clasificación general. Y, finalmente, estuvo hace unas cuantas semanas en la Tirreno-Adriático.

Su más reciente participación la tuvo en la Vuelta a Catalunya, donde terminó como 42 en la clasificación general y 38 en el listado de la montaña.

Nairo Quintana al término del 2026 habrá hecho oficial el retiro del ciclismo profesional. Foto: Mariano Vimos / Colprensa

Esta Vuelta de Asturias será especial para el boyacense, ya que se tratará de la última de su trayectoria ciclística, luego de haber anunciado oficialmente su retiro al término del 2026.

“Es la última temporada que hago como ciclista profesional. No es mi última carrera (Catalunya), así que cada carrera que haga durante este año será esa gran fiesta, ese gran último baile en cada una de las competiciones”, decía de su sentido adiós.