Se le complicó el Tour de Francia a Tadej Pogačar: recibió malas noticias a un mes de comenzar

Tadej Pogačar tendrá que trabajar el doble para conseguir su quinto título en el Tour de Francia 2026. El corredor esloveno ya estaba preocupado por la ausencia de João Almeida y se le acumuló otra baja sensible.

De acuerdo al Catalunya Radio, el español Marc Soler no se recuperó a tiempo y está descartado para disputar la grande bouclé con el UAE Team Emirates.

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"Marc Soler no disputará el Tour de Francia. Se encuentra en plena recuperación de la fractura pélvica sufrida en el Giro. Mejora pero aún no ha subido a la bici", indicó el periodista Isaac Vilalta.

Pogačar necesita de sus mejores escuderos para combatir contra Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Paul Seixas, sus principales rivales en esta edición.

Visma, Bora-Hansgrohe y Decathlon han guardado sus mejores cartas para el Tour, pero al UAE Team Emirates le ha costado diseñar un equipo a la altura de las circunstancias por cuenta de las lesiones.

Marc Soler marcándole el paso a Tadej Pogacar. Foto: AP

Marc Soler, pieza fundamental

Marc Soler ha sido una pieza fundamental para los cuatro títulos que tiene Tadej Pogačar en la historia del Tour de Francia. Su destreza en la montaña y la capacidad de aguantar las pendientes más duras es algo que extrañarán en la interna de la escuadra emiratí.

Los directores de carrera tienen suficientes corredores para armar una nómina competitiva, sin embargo, son nombres que no se pueden reemplazar a la ligera.

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El UAE Team Emirates viene de pasar días de pesadilla en el Giro de Italia 2026. A Roma llegaron con solo cuatro ciclistas en carrera, producto de los retiros de Jhonatan Narváez, Adam Yates, Jay Vine y el propio Marc Soler.

Desde lejos vieron como Vingegaard conquistaba el título sin despeinarse, una ecuación que no quieren repetir en el Tour.

Por eso guardaron al mexicano Isaac del Toro como segundo al mando para la grande bouclé. Tim Wellens, Florian Vermeersch y Brandon McNulty también parecen tener asegurada su aparición en la nómina que acompañará a Pogačar.

¿Cuándo empieza el Tour de Francia 2026?

Los directores del UAE tienen tres semanas por delante para definir la estrategia y las fichas que usarán en busca de mantener esa hegemonía que no parecía estar en peligro hasta hace poco.

EL Tour de Francia 2026 comienza el próximo 4 de julio en la ciudad de Barcelona. Su recorrido total será de 3333 kilómetros hasta llegar a París el 26 de julio, día en el que se coronará a un nuevo campeón.

La lista de colombianos todavía no está confirmada, sin embargo, aparecen algunos nombres ya preinscritos como Harold Tejada, Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez y Einer Rubio.