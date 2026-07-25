Así quedó la clasificación general del Tour de Francia: la etapa reina sacudió los tiempos

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) es el campeón virtual del Tour de Francia 2026. Este sábado perdió algunos segundos respecto a Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), pero celebró en la línea de meta acompañado por Isaac del Toro (UAE Team Emirates).

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La victoria de etapa quedó en manos de Richard Carapaz (EF Education), que aprovechó una lamentable caída de Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) y dejó en alto la bandera de Ecuador. De paso le sirvió para asegurar su título en la clasificación de la montaña.

Egan Bernal (EF Education), mejor colombiano de la clasificación general, perdió la rueda de los favoritos antes del primer puerto del día y cerró el Tour de Francia 2026 con casi dos horas de diferencia respecto al líder.

Este domingo se disputará la última etapa del recorrido y Pogačar hará su paseo de victoria por los Campos Elíseos de París. El esloveno levantará su quinto título en la grande bouclé, el tercero de manera consecutiva.

Tadej Pogačar, campeón del Tour de Francia

Al final se cumplió la expectativa. Tadej Pogačar es el campeón del Tour de Francia 2026, aún cuando tenía grandes rivales como Remco Evenepoel, Paul Seixas y Jonas Vingegaard.

El mejor ciclista del mundo ganó cuatro etapas y cabalgó desde la primera semana con la camiseta amarilla en el pecho. Su dominio sobre el resto de competidores es demoledor, tanto que le alcanzó para ayudar a Isaac del Toro a meterse en el podio.

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Solo Richard Carapaz pudo robarle ese protagonismo. El escalador ecuatoriano arrasó en la montaña durante la tercera semana y se quedó con la camiseta de puntos rojos, además de sumar dos victorias de etapa para su país.

Para los colombianos fue un Tour de Francia difícil de recordar. Fernando Gaviria y Einer Rubio tuvieron que retirarse por accidentes en carrera, mientras que Egan Bernal estuvo lejos de su mejor versión para pelear por el ‘top 10′ de la clasificación general.

Harold Tejada fue el que más cerca tuvo la victoria de etapa, aunque le faltaron unos centímetros para vencer a Mauro Schmid en la decimotercera fracción.

Líderes del Tour

Clasificación general - Tour de Francia 2026 (etapa 20)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 72:53:44

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 6′26″

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 9′42″

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 11′56″

5. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 13′02″

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 14′59″

7. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 17′48″

8. Richard Carapaz (EF Education), a 20′00″

9. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a 29′28″

10. Jordan Jegat (TotalEnergies), a 33′21″

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20. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 1:47′58″

26. Harold Tejada (XDS Astana), a 2:19′47″

38. Sergio Higuita (XDS Astana), a 3:04′35″.