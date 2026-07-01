Tour de Francia 2026: Las 21 etapas y los colombianos en competencia

El Tour de Francia de 2026 arranca en firme. Del 4 al 26 de julio, los pedalistas más importantes del mundo se dan cita para correr la carrera más grande entre las tres grandes. La de Francia es la más prestigiosa tras el Giro de Italia y la Vuelta a España.

A la competencia acudirán cinco colombianos. Harold Tejada (XDS Astana), Sergio Higuita (XDS Astana), Einer Rubio (Movistar Team), Fernando Gaviria (Caja Rural - Seguros RGA) y Egan Bernal (Netcompany Ineos). El máximo favorito para ganar la ronda gala es el esloveno Tadej Pogačar, que buscará su quinto título del Tour de Francia.

Este año, la competencia tendrá otro aspecto a tener en cuenta: la ola de calor que azota a Europa y que a territorio francés, particularmente, ha golpeado con fuerza. Francia registró a finales de junio de 2026 temperaturas superiores a 40ºC durante el día y un récord de noche más calurosa con 22ºC de media, que alcanzó los 26,4ºC en París.

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Etapas y perfiles del Tour de Francia 2026

Galeria fotos de la semana

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