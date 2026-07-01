Comunicado oficial del Ineos sobre Egan Bernal: esto decidieron para el Tour de Francia 2026

Egan Bernal se unió a la lista de colombianos que disputarán el Tour de Francia 2026. Aunque la grande bouclé no estaba en su calendario, la dirección deportiva del Ineos decidió convocarlo ante la lesión del británico Oscar Onley.

Se derrumbó el gran sueño de Nairo Quintana: anuncio oficial del Movistar acabó con la ilusión

El ciclista colombiano estará acompañado por un equipo de primer nivel: Thymen Arensman, Tobias Foss, Filippo Ganna, Dorian Godon, Michał Kwiatkowski, Josh Tarling y Kevin Vauquelin.

Bernal viene de terminar en la décima posición del Giro de Italia y su próximo objetivo era la Vuelta a España, pero las cosas cambiaron en la recta final hacia el Tour. Onley no alcanzó a recuperarse de una lesión en el hombro y obligó a tomar medidas drásticas en la escuadra británica.

Declaraciones de Egan Bernal

Este llamado tomó por sorpresa a Egan Bernal, que vuelve al Tour de Francia tras haberse perdido la edición del año pasado. El colombiano fue campeón en 2019 y quiere seguir haciendo historia para Colombia en el máximo escenario del ciclismo mundial.

“El Tour de Francia es una carrera especial para mí; estoy agradecido y feliz de volver a competir a este nivel. Me siento bien, estoy motivado y listo para darlo todo por este grupo de corredores“, declaró.

Tour de Francia 2026: lista oficial de colombianos y el canal de TV para verlos en vivo

En principio, Egan no será el líder del Netcompany Ineos sino un complemento para Thymen Arensman y Kevin Vauquelin, quienes serán los encargados de pelear por un puesto de privilegio en la clasificación general.

En la dirección deportiva estará Geraint Thomas, exciclista galés que llenó de elogios a Egan Bernal por su desempeño en el Giro y espera que aporte esa experiencia para conseguir los objetivos en el Tour.

Egan Bernal, corredor colombiano del Netcompany INEOS. Foto: Getty Images

“Este equipo cuenta con grandes corredores a los que da gusto ver competir. Tendrán libertad para lanzarse a por todas y correr de forma agresiva a lo largo de las tres semanas. La fortuna favorece a los valientes. No hemos venido a este Tour para limitarnos a seguir la carrera, sino para marcar su desarrollo“, avisó Thomas.

El Tour de Francia inicia este sábado, 4 de julio, con una contrarreloj por equipos en la que Filippo Ganna jugará un papel fundamental. “La etapa de Barcelona brinda una gran oportunidad para empezar con fuerza. Este año hemos rendido bien en esta disciplina, así que lo daremos todo. A partir de ahí, la intensidad será máxima y estamos preparados para afrontar el desafío”, agregó el director deportivo.

Aunque Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard parten como grandes favoritos en la general, el Ineos quiere ser protagonista tanto en victorias de etapa como en la parte alta de la clasificación.

Egan Bernal hará las veces de comandante en la montaña y tratará de buscar algún triunfo para sumar a su exitoso palmarés.