Se derrumbó el gran sueño de Nairo Quintana: anuncio oficial del Movistar acabó con la ilusión

Nairo Quintana no disputará el Tour de Francia 2026 y hará uso del retiro sin volver a competir en la grande bouclé. Había una pequeña esperanza de verlo en su último año como profesional, pero el Movistar Team se la jugó con otros convocados.

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Einer Rubio fue el único colombiano incluido en la lista de la escuadra telefónica para el Tour. A su lado estarán Cian Uijtdebroeks, Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Javier Romo, Nelson Oliveira, Jefferson Cepeda y Michel Hessmann.

Enric Mas tampoco fue incluido por el Movistar Team en su nómina para la ronda gala, después de haber quedado lejos en la clasificación general en el Giro de Italia 2026.

Nairo no ha disputado ninguna de las grandes esta temporada y su última esperanza está puesta en la Vuelta a España 2026. El colombiano ha dejado buenas sensaciones en la presente temporada e incluso quedó campeón de la Vuelta a Asturias en el mes de abril.

¿Por qué Nairo Quintana no va al Tour de Francia?

Ahora le tocará conformarse con los buenos recuerdos que dejó en el Tour de Francia. El escalador boyacense fue podio en tres oportunidades: segundo en 2013, segundo en 2015 y tercero en 2016.

Nairo Quintana participó por última vez en el año 2022, cuando corría para el equipo Arkéa-Samsic. Ese año fue descalificado del sexto lugar por haber salido positivo al consumo de tramadol, un medicamento que está regulado ante la UCI.

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Producto de esa sanción, estuvo un año entero sin competir hasta que el Movistar Team le tendió la mano para volver a las competencias en 2024. Desde entonces ha participado en casi todas las carreras del calendario, a excepción del Tour de Francia.

En el reglamento no hay ninguna cláusula que le impida participar en el Tour; sin embargo, desde ambas partes se ha evitado volver a cruzar los caminos en el máximo escenario del ciclismo mundial.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team. Foto: NurPhoto via AFP

Cian Uijtdebroeks será el líder

A falta de Enric Mas y Nairo Quintana en la lista de convocados, el Movistar Team eligió a Cian Uijtdebroeks como su jefe de filas para el Tour de Francia 2026.

“Uijtdebroeks encabezará un equipo que combina juventud, experiencia y talento en la 44.ª participación de la estructura en la Grande Boucle”, apunta el comunicado oficial.

Al joven corredor belga le toca cargar con la responsabilidad de luchar por un puesto en el ‘top 10′ de la clasificación general. “Considerado como uno de los grandes talentos del ciclismo internacional, ya sabe lo que es disputar una grande con los mejores: fue octavo en la Vuelta a España de 2023. Será la referencia del equipo en la lucha por la clasificación general”, agregó el equipo español.