Nairo Quintana se quiere despedir por todo lo alto: se consagró campeón de la Vuelta a Asturias

El colombiano Nairo Quintana quiere despedir su último año en competencia por todo lo alto. El pedalista fue el mejor en la clasificación general y quedó campeón de la Vuelta a Asturias.

Noticia dejó “frío” a Nairo Quintana: devastado, la contó tras ganar en la Vuelta a Asturias

Con este campeonato, el integrante del Movistar Team sigue haciendo historia y agigantando su nombre, ya que es el tercer título que gana en esta competencia, recordando que en 2017 y 2021 ya había saboreado la victoria.

Este es el primer título que logra Nairo desde su regreso al equipo y tras los momentos complejos que vivió después de lo que fue su polémica descalificación del Tour de Francia 2022.

Esta última etapa, de 152 kilómetros, fue muy intensa y se la terminó llevando el mexicano Edgar Cadena, tras protagonizar una serie de ataques que le permitieron escaparse de los demás líderes.

El pedalista sacó una ventaja de 15 segundos sobre Adrià Pericas (UAE Team Emirates XRG), que llegó segundo; José Manuel Díaz (Burgos-BH), que arribó tercero; y Nairo Quintana, que finalizó en el cuarto puesto de la última jornada.

El colombiano gestionó muy bien la ventaja que llevaba en la clasificación general, no se desesperó en ningún momento y siempre mantuvo el ritmo de los demás, sin ceder ante el ataque del mexicano.

Quintana finalizó con una ventaja de 25 segundos frente a Pericas y el podio de la general lo completó otro colombiano que también tuvo una destacada actuación: Diego Pescador (Movistar Team).

Nairo Quintana: el último gran escalador

Tras consagrarse campeón, el nacido en Tunja, Boyacá, se mostró agradecido con el trabajo realizado por todo su equipo y por el cariño recibido en tierras españolas.

“Ha sido espectacular, hemos trabajado bien como equipo y hemos controlado bien. (…) También quería agradecer el trabajo de Diego Pescador y quería echarle una mano para que subiera al podio”, comentó.

Nairo fue sincero al señalar que no fue para nada fácil, pues en algún momento sintió que las cosas se estaban enredando un poco. Sin embargo, el trabajo de todo el equipo fue fundamental para el título y para el podio de Pescador.

Además, no ocultó que este campeonato es algo especial, debido a que será su último año de competencia, aunque dejó en claro que seguirá estando presente. “Por acá seguiré rodando, seguiré con los amigos”, dijo.

“Agradecer de manera inmensa por todo el cariño que nos han dado, por todo el apoyo, por salir a las calles y animarme. Es una tierra que siempre llevaré en el corazón”, añadió.