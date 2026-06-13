Conmovedor adiós en el Canal RCN: querida conductora de ‘Mujeres Sin Filtro’ rompe en llanto al anunciar su salida

La creadora de contenido digital Kika Nieto confirmó su salida del programa vespertino Mujeres Sin Filtro, transmitido por el Canal RCN. En una emotiva emisión, la bogotana se despidió de sus compañeras de set —María Cecilia Botero, Flavia Dos Santos y Natalia Sanint— y de la audiencia que la acompañó desde el inicio del proyecto en marzo de 2025, marcando el cierre de una etapa clave en su faceta como conductora de televisión nacional.

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El formato de las tardes del Canal RCN, que se emite de lunes a viernes a las 3:00 p. m., experimenta su primer gran cambio de elenco. Durante la transmisión en vivo, las conductoras detuvieron la agenda habitual para hacer pública la partida de Nieto, quien se consolidó en el espacio por confrontar e intercambiar posturas de manera abierta sobre coyunturas sociales, relaciones y actualidad.

La veterana actriz y presentadora María Cecilia Botero introdujo el segmento con evidente nostalgia, manifestando el sentir del equipo de producción:

“Alguien se va del programa, ¿cómo les parece? Y estamos todas tratando de hacernos las locas, de no asumirlo y de no aceptarlo, porque nos va a hacer mucha falta, ya que la queremos mucho, porque ha sido una hermosa compañera que nos ha enseñado, que nos ha hecho pelear, que nos ha hecho reír. Nuestra Kika”.

Visiblemente conmovida, Kika Nieto tomó la palabra para oficializar su retiro frente a las cámaras. La influenciadora digital, que cuenta con millones de seguidores en sus plataformas sociales, admitió que asimilar la decisión no fue un proceso sencillo.

“Hoy es mi último programa aquí en Mujeres Sin Filtro. Hoy se cierra con toda seguridad uno de los mejores capítulos de toda mi vida. Yo le doy gracias a Dios por haberme permitido llegar acá, conocerlas a ustedes”, expresó Nieto, dirigiéndose tanto a sus colegas como al equipo técnico detrás de bambalinas.

Asimismo, la creadora de contenido dedicó unos minutos para agradecer el respaldo y la receptividad del público colombiano, destacando la naturaleza del programa, basado en el debate y la pluralidad de opiniones:

“A todas las personas que me están viendo quiero darles las gracias por haberme abierto las puertas de sus casas, de sus vidas, por haber peleado y compartido conmigo diferentes opiniones… por haberme permitido de verdad tener un espacio, compartir mis ideas, unas locas, otras más locas y, aun así, hacerme parte de su sala”.

El ambiente de debate que caracterizaba al programa no impidió que las demás conductoras elogiaran el rol de Nieto en el formato. La sexóloga y panelista Flavia Dos Santos matizó la despedida asegurando que la distancia de los sets de grabación no romperá el vínculo personal construido. “El hecho de que tú te vayas hoy del programa no significa que no vamos a seguir encontrándonos”, apuntó Dos Santos con humor.

Por su parte, la comediante e imitadora Natalia Sanint resaltó la coherencia y la firmeza de Nieto al defender sus posturas ideológicas y personales en el programa: “Quiero decirte que conocerte es muy especial por tu espiritualidad y sobre todo por defender tus ideas a como dé lugar, entonces admiro mucho eso”, enfatizó Sanint antes de finalizar el programa con un abrazo grupal.

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La renuncia de Kika Nieto al espacio televisivo ocurre en un periodo de grandes cambios en su vida personal y profesional. Semanas atrás, la producción del programa fue escenario de un momento de gran impacto cuando su pareja, Diego Barajas, le propuso matrimonio en plena transmisión en vivo, un hecho que posteriormente culminó en su enlace matrimonial.

Hasta el momento se desconocen las razones exactas detrás de su renuncia, abriendo el interrogante de si la decisión responde a nuevos proyectos profesionales, motivos familiares o compromisos derivados de su reciente matrimonio.