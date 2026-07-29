La millonada que la FIFA dará a las federaciones que apoyen los planes de venta: Infantino les puso un plazo

No solo fue el anuncio que sacudió al planeta. La FIFA ya habría comunicado a sus federaciones nacionales que cada una recibirá 40 millones de dólares si respaldan el plan para vender las participaciones de las grandes competiciones a agentes privados. Por si fuera poco, Gianni Infantino lanzó contundente comunicado, y es que deberán adherirse antes del 19 de septiembre, según la prensa británica.

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El organismo rector del fútbol mundial anunció propuestas que levantan polémicas para crear una filial comercial encargada de gestionar eventos, incluido el Mundial, lo que provocó una fuerte reacción de rechazo. Entidades como la UEFA o la Confederación Asiática, han mostrado el rechazo a estos planes de la FIFA.

Según un informe de The Times, el presidente de la FIFA comunicó a las federaciones que estaría disponible un paquete de financiación para arrancar por un total de 10.000 millones de dólares si se sumaban al plan. Además, para ratificar el apoyo, habría un botín de 40 millones más y así asegurar el voto de confianza al proyecto.

Gianni Infantino es cuestionado por el fútbol internacional. Foto Fifa. Foto: Gianni Infantino es cuestionado por el fútbol internacional. Foto Fifa.

Infantino señaló en una carta a la que tuvo acceso The Times que la decisión ya le correspondía a cada asociación individualmente, pero habría plazo hasta mediados de septiembre para definir.

“Si desean seguir adelante, este paquete de 10.000 millones de dólares estará disponible a partir del 1 de enero de 2027, dando paso a la siguiente fase de nuestro camino conjunto”, escribió Infantino.

Promesa de 40 millones de dólares

“Si desean mantener la situación actual y rechazar esta propuesta, seguiremos contando con la ampliación prevista del programa Forward (fondos de desarrollo), por valor de 2.700 millones de dólares, tal como se presentó anteriormente”, añadió Gianni.

Gianni Infantino y Donald Trump en la premiación del Mundial 2026. Foto: AP The Associated Press

En total, para el próximo ciclo que comenzará el 1 de enero de 2027, cada asociación miembro tendrá la posibilidad de acceder a hasta 40 millones de dólares en virtud de esta propuesta, a lo que The Times indicó que fuentes contrarias al plan lo habían calificado de “simple soborno”.

Cabe recordar que para llevar a cabo este proyecto, que todavía tiene que ser aprobado por el Consejo de la FIFA, la FIFA explica que está trabajando con el banco de inversión J.P. Morgan y el fondo de inversión Thrive Eternal, cercano a Donald Trump, ambas entidades con sede en Estados Unidos.

Más detalles de la filial privada de la FIFA

“La administración de la FIFA está explorando la idea de reunir todos los derechos comerciales, que abarcan la retransmisión, el patrocinio, la venta de entradas y la concesión de licencias, junto con la implementación operativa de sus torneos mediante la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE)”, precisa el comunicado de la FIFA que tomó por sorpresa a más de uno.

En ese mismo comunicado, la FIFA dice que invitará a terceros a realizar inversiones minoritarias en la entidad para desarrollar diferentes torneos mundiales, eso sí, sin perder el control y la autoridad.

UEFA responde a la FIFA por venta de la Copa del Mundo. Foto: Redes sociales

Los planes de Gianni Infantino y asociarse más oficialmente con agentes privados no ha gustado en la UEFA, su principal opositor, que promete un serio mano a mano para evitar más decisiones improvistas en la FIFA.

La FFE obtendría 4.2 mil millones de dólares en este mismo 2026, y “todos sus beneficios netos se reinvertirán en el fútbol”, asegura la FIFA, que promete a sus miembros repercusiones económicas a través de un nuevo mecanismo de financiación, el FIFA Fast Forward Programme (FFFP).