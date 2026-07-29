María Fernanda Cabal reaccionó al polémico video de Macafolla y la congresista Lalis y lanzó un ácido mensaje: “Completa vergüenza”

El video protagonizado por la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Laura Daniela Beltrán, y la comediante Macafolla continúa generando una fuerte controversia en distintos sectores del país.

La pieza, presentada en formato de sketch de comedia, hace alusión al reclutamiento de cerca de 18.677 menores por parte de la antigua guerrilla de las Farc, situación que provocó una ola de críticas en redes sociales y entre diversas figuras públicas.

El duro mensaje de Deisy Dorelly a la congresista Lalis y la comediante Macafolla por la “burla” a las víctimas: “Tengo 38 años y no soy una hijueputica”

Desde que comenzó a circular en plataformas digitales, el contenido ha sido rechazado por líderes políticos, organizaciones y ciudadanos, quienes consideran inapropiado utilizar un tema tan sensible en un espacio humorístico.

Una de las personas que refirió a esta situación fue María Fernanda Cabal, quien no se quedó callada y arremetió contra las dos creadoras de contenido por los comentarios hechos en aquel espacio de sátira.

La excongresista no dudó en pronunciarse en sus redes sociales, específicamente en X, para reprochar este comportamiento, en el que se abordó un tema sensible como la violencia y el reclutamiento de menores por parte de estos grupos.

Según quedó registrado, la exsenadora compartió un clip en el que se ve cómo Macafolla lanza una pregunta, mientras está en personaje, dirigida a Lalis sobre aquel tema. Pese a que se trata de una pieza de humor con sarcasmo político, no fue recibida de buena manera.

Cabal aseguró que eran una “vergüenza” y que el país ya tenía claridad de cómo eran las creadoras de contenido, por lo que rechazaba este tipo de humor.

“Son una completa vergüenza. El país las conoce”, escribió en su perfil, donde la publicación acumuló más de 7.000 ‘me gusta’ y otras reacciones.

Las reacciones han puesto nuevamente sobre la mesa el debate acerca de los límites del humor cuando aborda hechos relacionados con el conflicto armado colombiano y las víctimas de la violencia.

La excongresista sigue comentando los temas de coyuntura nacional y despierta el interés de sus fieles seguidores.