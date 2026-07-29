Carlos Calero estalló por una indignante situación y lanzó un tras ver las imágenes: “Perdónalos, Dios”

La presentadora colombiana Rochi Stivenson manifestó públicamente su preocupación y tristeza por los recientes actos de vandalismo registrados en el santuario mariano de Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina, uno de los principales destinos de peregrinación para los fieles católicos. Los hechos ocurrieron a pocos días de una multitudinaria celebración religiosa y actualmente son investigados por las autoridades del país.

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De acuerdo con información publicada por medios locales como Slobodna Bosna y Hercegovina.info, personas desconocidas ingresaron durante la madrugada al recinto religioso y causaron daños en varios espacios del santuario. Entre las afectaciones reportadas se encuentran un incendio provocado en el altar exterior de la iglesia de Santiago y la alteración de la imagen principal de la Virgen María, cuyo rostro fue cubierto con pintura negra.

Las autoridades también informaron que en distintos puntos del lugar aparecieron mensajes escritos en polaco, en los que se cuestionaba la credibilidad de los seis videntes que aseguraron haber presenciado las primeras apariciones marianas en Medjugorje en 1981.

Además, imágenes captadas por las cámaras de seguridad y difundidas por Hercegovina.info, mostrarían a un hombre rociando un líquido inflamable sobre el altar antes de prenderle fuego.

Frente a estos acontecimientos, Rochi Stivenson, reconocida por expresar abiertamente su fe católica y su devoción a la Virgen María bajo la advocación de la Reina de la Paz, utilizó sus redes sociales para rechazar lo ocurrido.

A través de sus publicaciones, la presentadora lamentó los hechos, expresó su solidaridad con la comunidad de creyentes y envió un mensaje de esperanza a quienes siguen de cerca este importante lugar de peregrinación.

“Pero hoy no quiero responder desde la rabia. Podrán manchar una imagen, pero jamás podrán borrar lo que María representa en el corazón de sus hijos”, señaló en su publicación.

Ante esto, Carlos Calero no se contuvo y reaccionó a la publicación. Afirmó que la situación era indignante y muy triste, pues la gente no sabía cómo actuaba.

El presentador de Día a día, que ha atravesado momentos complejos en los últimos años, dejó un comentario al ver esta clase de actos contra la religión.

“Perdónales, Dios, porque no saben lo que hacen”, escribió, citando la famosa frase católica.