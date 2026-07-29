Amparo Grisales frenó un ácido comentario de Aurelio Cheveroni y fue clara al respecto: “Que tú insistas en la pendejada”

El regreso de Yo me llamo a la pantalla de Caracol Televisión sigue dejando momentos llamativos con cada nueva jornada de audiciones. En el sexto capítulo del concurso de imitación, nuevos aspirantes subieron al escenario con el objetivo de convencer al exigente jurado y asegurar un lugar en la escuela del programa.

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En esta temporada de 2026, la evaluación de los participantes está en manos de Amparo Grisales, Elder Dayán Díaz, César Escola y Aurelio Cheveroni, quienes analizan cada presentación y ofrecen observaciones para ayudar a los concursantes a perfeccionar sus interpretaciones en la búsqueda del título del “doble perfecto”.

Las miradas de algunos curiosos se posaron en el sexto capítulo del formato, en el que la actriz recibió un particular comentario de uno de sus compañeros de mesa, relacionado con su edad.

En medio de la presentación del imitador de Ricardo Arjona, el personaje del Club 10 aprovechó la canción Señora de las cuatro décadas para bromear sobre la edad de la famosa. El lobo le puso su toque frente a las cámaras y allí fue cuando recibió una respuesta de su compañera.

Aurelio cambió la letra de la canción del guatemalteco y apuntó que eran más décadas. Allí, Grisales tomó la palabra y dejó claro que los años no eran motivo de burla ni representaban un problema en su vida.

“Señora de las nueve décadas”, dijo Cheveroni, desatando risas.

“Pero es que yo puedo tener siete décadas, ocho décadas, pero que tú insistas en la pendejada, pues tampoco. O sea, yo sé cómo soy, cómo estoy, cómo me veo, qué hago, qué he aprendido en la vida, la sabiduría de la vida”, respondió la artista.

Amparo Grisales Foto: Caracol TV

Elder Dayán defendió a la actriz y le pidió respeto al personaje en esta clase de espacios.

“¿Qué le pasa, hermanito?… ¿Vamos pa’ fuera?”, dijo el lobo en tono de broma.

“Cuando quiera”, aseguró el vallenatero.

“¿Señora de las cuántas décadas? Yo no tengo problemas, mi amor, con eso, porque yo sé cómo las he vivido, espectacular. Y lo que falta”, concluyó la famosa.