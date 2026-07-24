Jurado de ‘Yo Me Llamo’ pidió sentidas disculpas tras insultar a un asistente en concierto: “Soy humano”

El cantante vallenato Elder Dayán Díaz, hijo del icónico Diomedes Díaz, se dirigió nuevamente a su público para ofrecer disculpas públicas tras la controversia desatada por un intercambio de palabras con un asistente durante una presentación en las fiestas patronales del municipio de El Retén, Magdalena.

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El incidente, que fue registrado en video y difundido ampliamente en redes, generó diversas reacciones por el tono utilizado por el artista al abordar posturas políticas en el escenario.

Durante la presentación inicial en el Magdalena, el intérprete reaccionó a un comentario proveniente del público tras realizar gestos en el escenario.

De acuerdo con las imágenes que se viralizaron en redes sociales, el artista respondió de forma airada a un espectador con la frase: “¿Quién te mandó a votar por el que perdió? Sigue esperando que Petro te va a pintar la casa”, seguida de un calificativo ofensivo.

La difusión del video provocó posturas divididas entre los usuarios de Internet: mientras algunos argumentaron que el cantante respondió a una provocación, otros criticaron el uso de expresiones desobligantes hacia los asistentes a un evento musical.

La retractación sobre el escenario: “Soy humano y cometo errores”

Días después del suceso, durante una nueva presentación musical, Elder Dayán hizo una pausa en su show para abordar directamente lo ocurrido ante los asistentes. Con un tono distante de la confrontación previa, el cantante reconoció que su comportamiento no fue el adecuado y atribuyó su reacción a un impulso momentáneo.

“Soy humano y cometo errores. Soy de sangre, vivo de pasión y de emociones. Por eso ustedes saben de qué les hablo. Sin embargo, en esta noche quiero decirle al pueblo colombiano: si alguna vez por descuido mío los he abandonado, les pido en nombre de Jesucristo que me perdonen”, afirmó el cantante desde la tarima.

Asimismo, el artista empleó una interpretación musical apoyada en el repertorio de su padre para expresar su arrepentimiento, calificando lo sucedido como un “gesto desordenado” e inconsciente. En su mensaje, el intérprete manifestó su deseo de no ser juzgado de manera definitiva por este hecho aislado y señaló que busca preservar su vínculo con el público y el ejemplo para su familia.

Posterior a la presentación, el propio cantante compartió el fragmento audiovisual en sus perfiles oficiales con el mensaje: “De corazón… Perdónenme”.

@televallenato Luego de los recientes acontecimientos que lo han convertido en centro del debate en redes sociales, Elder Dayán Díaz decidió pronunciarse con un mensaje cargado de sentimiento. ❤️ En lugar de responder con confrontaciones, el cantante dejó que una canción hablara por él y expresó una frase que ha conmovido a muchos de sus seguidores: “Soy humano y cometo errores, soy de sangre.” 🗣️ Quienes conocen al artista aseguran que siempre ha sido un hombre cercano a su público y destacan que, pese a las críticas que ha recibido en los últimos días, continúa agradecido con quienes lo han acompañado durante su carrera. ⚠️ Sus palabras llegan en medio de una intensa controversia política que ha generado opiniones divididas en redes sociales, donde cientos de seguidores han salido tanto a respaldarlo como a cuestionarlo. 🤝 Desde TELEVALLENATO creemos que todas las historias merecen ser contadas con contexto y respeto, para que cada persona pueda formar su propia opinión. 🤔 ¿Qué opina del mensaje de Elder Dayán? ¿Cree que los artistas deben ser juzgados por sus opiniones o separar su música de la política? #ElderDayán #Vallenato #Televallenato 🙏🎤❤️ ♬ sonido original - Televallenato

La aclaración pública del artista coincide con un momento de alta visibilidad en su carrera profesional. Elder Dayán Díaz fue presentado recientemente como uno de los nuevos integrantes del panel de jurados del programa de imitación musical Yo Me Llamo para su temporada 2026, donde compartirá mesa junto a Amparo Grisales y César Escola, con la participación especial del personaje Aurelio Cheveroni.

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El incidente ha reabierto la discusión sobre el alcance de las expresiones políticas por parte de las figuras públicas en eventos masivos y la responsabilidad en el manejo de las interacciones con la audiencia.

Mientras que parte del público en el concierto reaccionó con aplausos ante la solicitud de perdón, el debate en redes continúa entre quienes valoraron la rectificación del cantante y quienes sostienen que los escenarios deben permanecer al margen de la confrontación política e ideológica.