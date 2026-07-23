Amparo Grisales rompió en llanto en ‘Yo me llamo’ al recordar a su madre tras la presentación de una concursante

La noche del 23 de julio de 2026, la emisión del tercer capítulo de la nueva temporada del concurso de imitación Yo me llamo dejó varias sorpresas en el escenario. Entre interpretaciones de diversos géneros musicales y la exigencia habitual del panel de jurados, la audición de la imitadora de la cantante chilena Myriam Hernández marcó uno de los momentos más comentados de la velada debido a la carga emotiva que transmitió en el set de grabación.

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Durante su intervención, la participante logró convencer a los jueces no solo por la similitud cromática de su voz, sino por la caracterización de los movimientos escénicos de la artista original. Sin embargo, el instante crucial de su presentación ocurrió al finalizar la interpretación, cuando la concursante dedicó su logro a la memoria de su madre.

Amparo Grisales fue criticada por sus actitudes en Yo me llamo. Foto: YouTube Yo me llamo edición Colombia

La participante relató que su cercanía con la música de Myriam Hernández nació en el entorno familiar, pues su madre escuchaba constantemente a la artista mientras trabajaba en un taller de confección. Ante la inquietud del jurado sobre la presencia de su progenitora, la concursante confirmó conmovida que ella había fallecido tiempo atrás, cumpliendo así el anhelo de verla presentarse en el concurso de talento.

La reacción de Amparo Grisales

La historia impactó de manera directa a Amparo Grisales. La actriz y jurado, conocida por su rigor en el juzgamiento técnico de los participantes, reaccionó visiblemente conmovida y relacionó la vivencia de la participante con el recuerdo de su propia madre.

Grisales se levantó de la mesa de juzgamiento para dirigirse al escenario y ofrecer un abrazo a la concursante. “Está con la mía. Seguro están juntas… Siempre están acompañándonos, ¿vale?”, expresó la jurado durante el encuentro en tarima. De regreso a su sitio, la jueza explicó al público y a sus compañeros de mesa que los relatos vinculados a la figura materna suelen tocar fibras muy profundas en su vida personal.

El balance de la jornada de audiciones

Además del episodio protagonizado por la imitadora de Myriam Hernández —quien aseguró su paso a la siguiente ronda del programa—, el tercer capítulo mostró el desempeño de diversos aspirantes que buscaron un cupo en la competencia.

Entre las presentaciones destacadas de la noche figuró la interpretación del personaje de Luis Alfonso, quien recibió elogios unánimes por su presencia escénica. De igual manera, el imitador de Diomedes Díaz logró la aprobación del jurado; su participación incluyó un momento especial cuando el cantante Elder Dayán Díaz, jurado del formato, subió al escenario para interpretar a dúo el tema Mi primera cana.

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Otros participantes que lograron avanzar a la siguiente fase fueron los imitadores de Beéle, Paola Jara, Shakira y Luis Alfonso. Este último sorprendió a la mesa técnica por la similitud tanto en su registro vocal como en sus patrones de habla respecto al artista original. Por el contrario, las caracterizaciones de personajes como Andrés Cepeda, Karol G, Natti Natasha, Carlos Vives, Bad Bunny y Joan Sebastian no consiguieron el aval necesario por fallas de afinación, tono o caracterización, quedando fuera de la competencia.

Con este panorama, Yo me llamo continúa avanzando en su etapa de selección, combinando la exigencia técnica del jurado con las historias de vida de los participantes que buscan un lugar en la televisión colombiana.