Canal RCN estrena nueva temporada de ‘Retrato Hablado’ con un renovado enfoque periodístico

El programa de periodismo de investigación ‘Retrato Hablado’ inicia una fase renovada a partir de este sábado 25, de julio, a las 8:00 p.m. por la señal principal del Canal RCN.

Tras el arranque de su etapa inicial a finales de mayo de 2026, el espacio televisivo se fortalece sumando a la codirección y presentación a los experimentados periodistas Johana Amaya y Alejandro Callejas.

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El formato, que mantendrá su horario habitual de los sábados, domingos y festivos, no solo continuará con la reconstrucción de hechos judiciales y crímenes de impacto nacional, sino que ampliará su línea informativa para visibilizar relatos de transformación social y líderes comunitarios en el país.

La nueva etapa del programa estará bajo la guía de dos profesionales con amplia trayectoria en los medios colombianos:

Johana Amaya: Comunicadora social y periodista con 24 años de experiencia en la televisión nacional. En su trayectoria destaca su labor como jefa de emisión y presentadora de las ediciones de Noticias RCN, además de su formación en dirección editorial y comunicación estratégica.

Comunicadora social y periodista En su trayectoria destaca su labor como jefa de emisión y presentadora de las ediciones de Noticias RCN, además de su formación en dirección editorial y comunicación estratégica. Alejandro Callejas: Comunicador social egresado de la Universidad Central y productor de medios del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Cuenta con más de 25 años de trayectoria en el sector audiovisual y ha dirigido diversos programas periodísticos.

El equipo de investigación periodística se complementa con los profesionales Marcela Boyacá, Felipe Quintero, Raúl Arévalo, Jarith Muñoz, Alex Caldas, Miguel Cruz y Esteban Pérez, quienes estarán a cargo del trabajo de campo y la verificación de los expedientes.

De acuerdo con la información divulgada por el equipo de prensa del Canal RCN, la principal novedad de esta temporada radicará en el equilibrio periodístico entre la crónica policial y los reportajes de superación.

“El formato amplía su propuesta editorial para incluir relatos inspiradores de personas que, con sus acciones, se han convertido en héroes de la vida real. Ciudadanos anónimos, líderes sociales y protagonistas de historias de valentía (...) tendrán un espacio dentro del programa”, señala el comunicado oficial.

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Los reportajes del episodio de estreno

Para el inicio de esta nueva etapa, el sábado 25 de julio, la producción ha confirmado la emisión de tres investigaciones centrales:

‘La Cita Con La Muerte’: Un informe detallado sobre el accidente vial ocurrido en Bogotá cuando un vehículo del SITP parqueado rodó sin control, ocasionando la muerte de una mujer y su hijo de tres años. ‘Datos En La Mira’: Un análisis sobre la modalidad de fraude digital a través de enlaces sospechosos (phishing), a partir del testimonio de una víctima a quien le desocuparon su cuenta bancaria. ‘Tierra Ajena’: Un informe que expone la problemática de 500 familias que adquirieron predios y cuyos inmuebles se encuentran hoy en litigio legal tras el fallo de un tribunal a favor de un tercero.

Los episodios emitidos en la señal abierta estarán disponibles posteriormente a través de la aplicación digital del canal.