Claudia Bahamón se refirió a polémico tema y destapó particular detalle: “Me van a echar del canal”

La edición 2026 de MasterChef Celebrity Colombia apenas dio sus primeros pasos y ya comenzó a generar conversación entre los televidentes por situaciones ocurridas detrás de cámaras. En esta ocasión, quien sorprendió con una inesperada revelación fue la presentadora Claudia Bahamón, al contar que vivió un episodio inédito durante las grabaciones del concurso gastronómico.

Claudia Bahamón habló de delicado tema y expuso preocupante situación: “Están haciendo mucho daño”

La conductora del reality aseguró que, después de varios años al frente del programa, nunca había experimentado un momento similar. Su relato despertó la curiosidad de los seguidores, quienes comenzaron a especular sobre la identidad del participante involucrado.

La confesión se produjo durante una entrevista concedida al programa Buen Día, Colombia, espacio en el que Bahamón recordó una situación inesperada ocurrida mientras se desarrollaban las grabaciones de la nueva temporada.

Lo curioso fue que se pronunció por primera vez, lanzando un inesperado comentario acerca de que el Canal RCN la iba a regañar por adelantar cosas que no debía sobre la temporada. La famosa fue clara en que no entraría en detalles, pero sí reprochaba, en broma, lo que decía Sebastián Villalobos en el matutino.

“Sebastián Villalobos, ¿qué acabas de decir?”, dijo al inicio.

“Lo que pasa es que Pautips… ¿Qué te pasa? Pero voy a adelantar algo”, comentó.

Según su perspectiva, Bahamón apuntó que toda Colombia se iba a enamorar de la creadora de contenido, lejos de lo que algunos participantes dijeron en entrevistas, donde la ubicaban como villana.

“Me van a echar del Canal RCN en este momento. Yo era de las que pensaba que Pautips era una persona difícil, pero me enamoré de ella. Quiero hacer ese cambio, no por nada tiene su canción, pero yo me enamoré de su personalidad. Es para que no entremos con los taches arriba”, afirmó.

De igual manera, allí reveló que recibió un golpe por parte de uno de los concursantes, hecho que calificó como una experiencia completamente fuera de lo habitual.

Aunque prefirió mantener en reserva el nombre del famoso responsable del incidente, la presentadora adelantó que el momento quedó registrado por las cámaras del programa y que será mostrado en uno de los próximos capítulos, por lo que los televidentes podrán conocer cómo ocurrió el llamativo episodio.