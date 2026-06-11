Claudia Bahamón habló de delicado tema y expuso preocupante situación: “Están haciendo mucho daño”

Claudia Bahamón se ha mantenido durante años como uno de los rostros más queridos y reconocidos de la televisión colombiana. Su carrera en el mundo del entretenimiento, sumada a su participación en exitosos formatos de televisión, le ha permitido ganarse el cariño del público y consolidar una sólida comunidad de seguidores en redes sociales, donde suele compartir aspectos de su vida personal y profesional.

Claudia Bahamón presumió a su nuevo amor en plena naturaleza y derrochó felicidad tras viaje que hizo: “Placeres de mi vida”

Recientemente, tras anunciarse el inicio de las grabaciones de una nueva temporada de MasterChef Celebrity para 2026, la presentadora volvió a captar la atención de los internautas. Aunque su regreso al programa generó expectativa entre los fanáticos del formato, fue una publicación en sus plataformas digitales la que terminó despertando una ola de reacciones.

La huilense aprovechó ese espacio para pronunciarse sobre una situación que considera relevante, reflejando una vez más el compromiso que ha demostrado con distintas causas ambientales. A través de sus palabras, dejó al descubierto parte de las reflexiones y aprendizajes que ha construido durante años alrededor de la protección de los recursos naturales y el cuidado del planeta.

Su mensaje fue interpretado por muchos seguidores como una nueva muestra de la sensibilidad y conciencia que ha promovido en diferentes escenarios. De esta manera, Claudia Bahamón reafirmó el papel que ha asumido más allá de la televisión, utilizando su visibilidad para respaldar temas relacionados con la sostenibilidad y la conservación ambiental.

Recientemente, la presentadora plasmó una preocupante situación que se daba en las playas del país, mostrando que las crías de tortugas se veían expuestas a problemáticas considerables.

En su experiencia, la famosa indicó que los neonatos eran víctimas de perros playeros, los cuales las mataban y no dejaban llegar al mar.

“Anoche nacieron unas tortuguitas, unos neonatos, y esta mañana, tristemente, encontraron un perrito con esta bebé en su boca. Se ve el mordisco del perro... es una problemática real que hay. En los parques nacionales están prohibidos los perros, porque son predadores de especies que deberían ser conservadas”, dijo, mientras mostraba al animal.

“Estamos en época de nidación, vienen las tortugas a dejar sus nidos enterrados con todos sus huevos, y hay demasiados perritos playeros o callejeros que buscan su sustento alimenticio... no los quiero culpar a ellos, pero vienen y buscan los nidos, sacan los huevos, matan todos los neonatos posibles”, comentó.

Este llamado tomó fuerza cuando se refirió a los descuidos de la gente, la cual no estaba pendiente de sus mascotas y los daños que podían cometer con la naturaleza.

“Es un llamado importante a la gente que vive en el territorio, porque los perritos están haciendo muchos daños. Téngalos en su casa, porque acaban con la vida marina, esta tortuga está en un estado de vulnerabilidad”, agregó.

En cuanto a su mensaje en el pie de foto, Bahamón apuntó que tuvo la oportunidad de ver el nacimiento de bebés tortuga,

“En solo un par de horas: eclosionaron huevos de tortuga laúd (o cana) y vi a los neonatos enfrentarse con valentía a la vida del vasto océano sabiendo que solo 1 de cada 1000 llega a la edad adulta (...) Nos avisaron de una tortuga carey que estaba en las mismas!!! Corrimos verla. Fue triste verla anidar en un “mar de basura”. fuimos testigos de un neonato muerto por cuenta de los perros playeros que buscan sustento saqueando nidos y matando neonatos. Los perros playeros son un gran problema en un parque nacional. (Por cierto son prohibidos pero la gente no entiende)“, dijo.