Una nueva temporada de MasterChef Celebrity sigue ‘cocinándose’ mientras La casa de los famosos Colombia llega a su esperada final. El formato regresará con participantes distintos, divertidos y arriesgados, mostrando un alto nivel en sus preparaciones.

Pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, destapó cómo se conoció con el famoso director y aclaró detalle

Quien ha estado mostrando detalles y dejando a la vista algunos instantes que se viven detrás de cámara ha sido Claudia Bahamón, famosa presentadora del proyecto. La celebridad no duda en plasmar su cercanía con los cocineros, disfrutando de planes y obsequios que les da.

En esta ocasión, la modelo llamó la atención de los curiosos con una particular publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, donde apareció en compañía de Verónica Orozco, actual integrante del grupo de famosos en competencia.

Ambas lucen abrazadas y compartiendo en un espacio al aire libre, mientras aseguraban que estaban almorzando. Las dos lucen cómodas, con lentes oscuros y un evidente cariño que cruza las pantallas de televisión.

“Almuerzo con esta belleza”, escribió la protagonista de A corazón abierto en la imagen.

Pese a que se trató de un repost (reposteo) de una fotografía que publicó la actriz en su perfil, lo que despertó reacciones fue el toque de humor que le puso a este instante que quedó grabado en la postal.

Claudia Bahamón no dudó en ponerle su toque característico, lanzando un comentario que habría dejado en evidencia a su hijo mayor, Samuel Brand Bahamón. La presentadora insinuó, con gracia, que Verónica Orozco sería su futura nuera.

“Mi futura nuera”, escribió, etiquetando la cuenta de su primogénito y agregando unas risas para demostrar que bromeaba con este asunto.

Claudia Bahamón y Verónica Orozco Foto: Instagram @laveronicaorozco

Esto dejó claridad en las dinámicas madre e hijo que lleva la presentadora al interior de su familia, disfrutando de humor, chistes y comentarios. De hecho, la famosa ha plasmado cómo se hablan, cómo son en sus viajes y el tipo de admiración que siente por Samuel y Luca.