‘MasterChef Celebrity 2026′: estos son los 24 participantes confirmados; hay leyendas de la farándula colombiana

A lo largo de los años, la televisión colombiana ha visto pasar varios realities que lograron enganchar al público, y uno de los más queridos es MasterChef Celebrity.

El programa se ganó su lugar gracias a un formato que mezcla entretenimiento con aprendizaje culinario y que logra reunir a las familias frente al televisor.

En 2025, el reality de cocina celebró su décima temporada al aire, manteniendo al jurado que ya es un clásico: Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, presentes desde la primera temporada.

A ellos se sumó la cuota internacional con la chef mexicana Belén Alonso, quien aportó una mirada diferente a la competencia y se integró en esta nueva edición.

Participantes de ‘MasterChef Celebrity 2026′

Para la temporada de este año 2026, MasterChef Celebrity se prepara para su edición número 11, en la que ya están confirmados los nombres de los 24 famosos que entrarán a competir en la cocina más famosa del país.

El grupo de cocineros de este 2026 está conformado por:

Angélica Blandón – Actriz

– Actriz Emiro Navarro – Creador de Contenido

– Creador de Contenido Emmanuel Restrepo – Actor

– Actor Hugo Gómez – Actor

– Actor Iván Marín – Comediante, actor y escritor

– Comediante, actor y escritor Jimmy Vásquez – Actor

– Actor Julieta Piñeres – Periodista y Presentadora

– Periodista y Presentadora Lina Tejeiro – Actriz, empresaria y creadora de contenido

– Actriz, empresaria y creadora de contenido Marcela Carvajal – Actriz

Actriz Martha Restrepo – Actriz

– Actriz Milena López – Presentadora y empresaria

Participantes oficiales de MasterChef Celebrity 2026 Foto: Instagram: @claudiabahamon

Sebastián Villalobos – Creador de contenido, actor y presentador

– Creador de contenido, actor y presentador Tuto Patiño – Actor

– Actor Sebastián Vega – Actor

– Actor Verónica Orozco – Actriz y cantante

– Actriz y cantante Víctor Tarazona – Actor

– Actor Luciano D’Alessandro – Actor

– Actor Luisa Vergara – Actriz y comediante

– Actriz y comediante Mariana Mozo – Actriz

– Actriz Diana Mina – Presentadora y periodista

– Presentadora y periodista Tavo Bernate – Comediante, locutor y actor

– Comediante, locutor y actor Robert Farah – Tenista Profesional

– Tenista Profesional Pautips – Creadora de Contenido

– Creadora de Contenido Virginia Lizcano - Comediante

Este año, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso juzgarán las preparaciones del grupo de famosos que decidió dar el sí a la invitación para hacer parte de esta competencia.

Por supuesto, la anfitriona de esta cocina y presentadora del formato, Claudia Bahamón, fue la encargada de recibir a los participantes de esta octava temporada de MasterChef Celebrity. La presentadora fue quien dio a conocer las primeras imágenes de lo que se vendrá en esta edición.

“¡¡Volvimos con toda, queridos!! Cuando uno cree que no puede mejorar el combo, llegan estos maravillosos cocineros a demostrarnos que solo se pone mejor. MasterChef Celebrity 2026. PD: comenzamos grabaciones. ¡Paciencia para vernos al aire! Gracias por tanto amorcito siempre”, escribió la presentadora.

Claudia Bahamón confirmó que iniciaron las grabaciones de MasterChef Celebrity 2026 Foto: Instagram: @claudiabahamon

En este post, varios de los cocineros concursantes le dejaron comentarios mostrando gran emoción, y seguidores del reality culinario también empezaron a mostrar sus favoritos, entre ellos, Emiro Navarro.