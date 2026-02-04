Gente

‘MasterChef Celebrity 2026′: estos son los 24 participantes confirmados; hay leyendas de la farándula colombiana

La presentadora Claudia Bahamón realizó una publicación oficial en la que mostró fotos y habló de la temporada número 11 del reality culinario.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

4 de febrero de 2026, 7:24 p. m.
A lo largo de los años, la televisión colombiana ha visto pasar varios realities que lograron enganchar al público, y uno de los más queridos es MasterChef Celebrity.

El programa se ganó su lugar gracias a un formato que mezcla entretenimiento con aprendizaje culinario y que logra reunir a las familias frente al televisor.

En 2025, el reality de cocina celebró su décima temporada al aire, manteniendo al jurado que ya es un clásico: Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, presentes desde la primera temporada.

A ellos se sumó la cuota internacional con la chef mexicana Belén Alonso, quien aportó una mirada diferente a la competencia y se integró en esta nueva edición.

Participantes de ‘MasterChef Celebrity 2026′

Para la temporada de este año 2026, MasterChef Celebrity se prepara para su edición número 11, en la que ya están confirmados los nombres de los 24 famosos que entrarán a competir en la cocina más famosa del país.

El grupo de cocineros de este 2026 está conformado por:

  • Angélica Blandón – Actriz
  • Emiro Navarro – Creador de Contenido
  • Emmanuel Restrepo – Actor
  • Hugo Gómez – Actor
  • Iván Marín – Comediante, actor y escritor
  • Jimmy Vásquez – Actor
  • Julieta Piñeres – Periodista y Presentadora
  • Lina Tejeiro – Actriz, empresaria y creadora de contenido
  • Marcela Carvajal – Actriz
  • Martha Restrepo – Actriz
  • Milena López – Presentadora y empresaria
  • Sebastián Villalobos – Creador de contenido, actor y presentador
  • Tuto Patiño – Actor
  • Sebastián Vega – Actor
  • Verónica Orozco – Actriz y cantante
  • Víctor Tarazona – Actor
  • Luciano D’Alessandro – Actor
  • Luisa Vergara – Actriz y comediante
  • Mariana Mozo – Actriz
  • Diana Mina – Presentadora y periodista
  • Tavo Bernate – Comediante, locutor y actor
  • Robert Farah – Tenista Profesional
  • Pautips – Creadora de Contenido
  • Virginia Lizcano - Comediante

Este año, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso juzgarán las preparaciones del grupo de famosos que decidió dar el sí a la invitación para hacer parte de esta competencia.

Por supuesto, la anfitriona de esta cocina y presentadora del formato, Claudia Bahamón, fue la encargada de recibir a los participantes de esta octava temporada de MasterChef Celebrity. La presentadora fue quien dio a conocer las primeras imágenes de lo que se vendrá en esta edición.

“¡¡Volvimos con toda, queridos!! Cuando uno cree que no puede mejorar el combo, llegan estos maravillosos cocineros a demostrarnos que solo se pone mejor. MasterChef Celebrity 2026. PD: comenzamos grabaciones. ¡Paciencia para vernos al aire! Gracias por tanto amorcito siempre”, escribió la presentadora.

En este post, varios de los cocineros concursantes le dejaron comentarios mostrando gran emoción, y seguidores del reality culinario también empezaron a mostrar sus favoritos, entre ellos, Emiro Navarro.

