Violeta Bergonzi se sinceró sobre duro reclamo que le hizo su hija cuando estaba en ‘MasterChef’: “Me gritaba”

Sin importar las críticas o comentarios ofensivos que suele recibir con frecuencia, Violeta Bergonzi se ha convertido en una de las figuras públicas más activas en redes sociales tras su triunfo en MasterChef Celebrity 2025.

Durante su paso por el concurso de cocina, la presentadora llamó la atención por su autenticidad y por su particular receta de tamales, una preparación con la que logró conquistar a los jurados en varias ocasiones.

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Sin embargo, más allá de las habilidades culinarias que mostró y que muchos descubrieron en el reality, la mujer habló sobre el difícil reto que significó participar en el programa mientras sus hijos permanecían en casa.

En entrevista para ‘Los 40 Colombia’, la presentadora confesó que las largas y exigentes jornadas de grabación de MasterChef Celebrity terminaron afectando fuertemente su entorno familiar, especialmente la relación con sus hijos.

“Yo decía: ‘soy la peor mamá del mundo’, pero me tengo que ganar MasterChef por ellos también, ¿entonces qué hago?”, comentó.

Según sus declaraciones, cada vez que salía de su casa a grabar sus hijos estaban dormidos y cuando regresaba, ya estaban descansando, por lo que aseguró que fue una etapa bastante compleja en la que, incluso, cuestionó su rol como madre: “Eso era muy jodido, nunca los veía despiertos”.

En este momento, Violeta se sinceró sobre el duro reclamo que le hizo su hija una vez terminó el programa y empezó a retomar sus rutinas en el hogar. “Mi hija histérica, de tres años, me gritaba que me fuera de la casa, como reclamándome, me decía: ‘Vete, vete, no te quiero’. Y eso para una mamá es lo más doloroso del mundo", recordó.

No obstante, con el propósito de recuperar ese tiempo perdido un año después de su participación en el concurso de cocina, que está próximo a estrenar una nueva temporada, la presentadora señaló que trata de estar al tanto de todo lo que necesitan sus hijos y compartir más momentos juntos.

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“Actualmente me estoy desquitando de una forma impresionante. Me ocupo hasta del más mínimo detalle: la lonchera de mi hija, de los juguetes, de qué hiciste hoy; participo en el grupo de papitos, que es lo más horrible que han podido inventar, pero hasta en eso estoy”, detalló.

Además, se refirió a la polémica que surgió luego de mostrar a sus hijos e identificarlos como “therians”, e insistió en que todo se trató de una broma que muchas personas tomaron demasiado en serio, pese a que ellos son menores de edad.