Violeta Bergonzi afirmó que un compañero de ‘MasterChef’ se habría ausentado por enfermedad, pero fue visto en un gimnasio

La presentadora y creadora de contenido Violeta Bergonzi, reconocida por su trayectoria en la televisión colombiana, generó comentarios tras compartir una particular anécdota sobre su paso por el exigente concurso de cocina MasterChef Celebrity Colombia. En una reciente entrevista radial para Los 40, Bergonzi se refirió al desgaste físico que implica la competencia y relató un episodio que involucra a uno de sus excompañeros de set, el actor Raúl Ocampo.

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Las declaraciones, entregadas en un tono que combinó el característico tono de sarcasmo que maneja Bergonzi con la narrativa de la convivencia diaria, pusieron sobre la mesa el debate acerca de los días de descanso y el impacto que tienen las ausencias dentro de las intensas jornadas de grabación del formato producido por el Canal RCN.

Durante un diálogo con la mesa de trabajo de Los 40, un locutor interrogó directamente a la conductora sobre el rumor de que un participante se habría ausentado alegando problemas de salud para luego ser visto en un gimnasio. Ante el cuestionamiento, Bergonzi confirmó la veracidad del hecho desde su perspectiva y explicó el contexto que rodea estas situaciones en el reality.

“En MasterChef, un día libre es como una vida en el paraíso. Te explico: uno acá no duerme, uno acá no respira. Si a vos te dan un día, es como resetearte (…). Si estamos en la cocina partiéndonos el jopo y a uno se le da por no ir, esto agarra una ventaja sobre los demás”, argumentó Bergonzi, señalando que el tiempo fuera de las cocinas representa un alivio significativo frente a la presión que viven los concursantes.

La presentadora relató que la situación se descubrió a raíz de una llamada telefónica con su esposo. Según su testimonio, mientras ella creía que su compañero se encontraba bajo cuidado médico en su hogar debido a un estado de salud supuestamente “de cuidado”, su pareja le comentó haber coincidido con el actor Raúl Ocampo en un lugar fuera de su casa haciendo actividad física.

“Me dice mi esposo: ‘¿Cómo siguió Raúl Ocampo?’. Y yo: ‘No, mal, el pelado está jodido (…) está en casa porque está mal’. Me dice: ‘¿Ve, entonces qué hace acá en el gimnasio?’”, recordó la ganadora del formato en su más reciente temporada, añadiendo de manera irónica que tras enterarse del suceso decidió compartir de inmediato la información con el resto de los participantes del programa.

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Hasta el momento, el actor Raúl Ocampo no ha emitido ningún pronunciamiento oficial ni declaraciones a través de sus redes sociales para confirmar, desmentir o aclarar lo compartido por su excompañera. Asimismo, la producción de MasterChef Celebrity ha mantenido reserva frente a las distintas anécdotas que cuentan los participantes.

MasterChef Celebrity Colombia se ha consolidado como uno de los realities más rigurosos de la televisión nacional, donde las grabaciones suelen extenderse por largas jornadas consecutivas, sometiendo a los participantes a altos niveles de estrés emocional y fatiga física, factores que con frecuencia son reportados por las mismas celebridades tras su salida de la pantalla.