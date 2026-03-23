Las miradas de muchos curiosos se centraron en una publicación de Raúl Ocampo, en la que confirmó que había iniciado una nueva relación, dos años después del fallecimiento de la actriz.

Ella es Laura Dicelis, pareja sentimental de Raúl Ocampo; así dejó en evidencia su unión

Tras hacer pública la noticia mediante un post, creció el interés de miles de personas por conocer más sobre la mujer que conquistó el corazón del actor.

Según lo que se ha conocido, Laura Dicelis es una colombiana que ha ganado visibilidad en redes sociales gracias a su contenido enfocado en estilo de vida y moda. Sus publicaciones suelen destacar por un aire elegante y una marcada afinidad por este mundo, donde comparte constantemente sus outfits y propuestas de estilo.

Pese a que ambos llevan su relación con discreción y reserva, la pareja se dejó ver muy alegre en la reciente edición del Festival Estéreo Picnic, publicando una foto en la que se presumieron mutuamente.

La creadora de contenido y el actor posaron juntos con uno de los escenarios de fondo, mirándose, abrazándose y luciendo atuendos de jean.

Pese a que no se ubicó ningún mensaje amoroso, Laura publicó la postal haciendo referencia al día dos del evento, mientras lo etiquetaba y acompañaba esto con un emoji de corazón.

Raúl Ocampo y Laura Dicelis en Estéreo Picnic 2026 Foto: Instagram @lauradicelis

En cuanto a su relación, Raúl Ocampo dialogó con SEMANA y contó un poco de esta etapa que estaba llevando, sincerándose sobre sus versiones y las oportunidades que se abría.

“Yo estoy muy abierto, te lo juro. Quiero que el Raúl del futuro pueda ver hacia este Raúl y pueda decir: “Me siento orgulloso de ti, gracias por no resentir, gracias por no meterte en una cueva, gracias por no identificarte con palabras como soltero o ‘ya no está para querer’”. Respetando el proceso de cada persona, pero yo me quiero identificar como una persona que floreció, que se da nuevas oportunidades", dijo.

“Así como este Raúl del presente le da gracias al del pasado por haber hecho un libro, por haber amado como amó, por haber sido actor, por haber sido valiente. Por todo lo que he hecho, también quiero seguir sintiendo mi orgullo en versiones mías futuras que dicen: ‘Oiga, se volvió a tragar, lo volvió a intentar’. En mí solo está el entregar el ciento por ciento. Ya veremos qué pasa, ya veremos si es una gran relación“, mencionó.