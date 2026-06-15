El Mundial 2026 cobra a su primera víctima: este es el primer director técnico despedido

En la mañana de este lunes 15 de junio se reportó el primer director técnico retirado de su cargo debido a los resultados obtenidos en la Copa Mundial de la Fifa 2026. La decisión se tomó cuando apenas han transcurrido cuatro días desde el inicio de la competencia oficial en territorio norteamericano.

Falcao dio el toque secreto que debe seguir la Selección Colombia para el Mundial 2026

La cadena de televisión ESPN informó que el entrenador francés Sabri Lamouchi dejó de encabezar el plantel profesional de la selección de Túnez. La determinación de los directivos se dio después de que el conjunto africano perdiera ante el seleccionado de Suecia en su primer compromiso del torneo.

Colombia y una estadística que ilusiona en el Mundial 2026: ¿ganar en el debut asegura el paso a octavos?

Ecuador no ganó, pero hizo historia en el Mundial: récords que rompió el partido

El estratega europeo completaba seis meses en la dirección del equipo nacional, periodo en el que estuvo al frente de cinco partidos internacionales. Durante su gestión, el cuerpo técnico de Lamouchi sumó un triunfo de 1-0 en un encuentro preparatorio contra la delegación de Haití.

Detalles del compromiso y precedentes en el banquillo

El factor definitivo para el cese del entrenador fue el marcador de 5-1 adverso ante Suecia, un resultado condicionado por desatenciones en la línea defensiva durante el inicio del juego. Aunque el equipo tunecino anotó un descuento, la escuadra europea amplió la diferencia de goles en los minutos restantes.

¡OTRO GOLAZO DE SUECIA! 🤯



⚽ Ayari sacó otro TREMENDO ZAPATAZO y puso el 5 a 1 ante Túnez#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wEJ0IL65Ge — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Tras esta salida, la Federación Tunecina de Fútbol debe definir quién asumirá la dirección para los dos compromisos restantes de la fase de grupos. La delegación africana mantiene opciones matemáticas de avanzar a la siguiente ronda del campeonato si obtiene resultados positivos en sus próximos juegos.

Esta situación administrativa cuenta con un antecedente en la historia de la misma federación en las citas de la Fifa. Durante el Mundial de Francia 1998, el entrenador polaco Henryk Kasperczak fue destituido de su cargo tras perder los dos primeros partidos ante Inglaterra y Colombia.

DERROTA, GOLEADA Y PARA LA CASA ❌



🇹🇳 Sabri Lamouchi, DT de Túnez, fue despedido tras la derrota por 5-1 ante Suecia por el debut en el #MundialEnDSPORTS.



📆 Había asumido el cargo el 14 de enero de 2026. pic.twitter.com/mPfqYpSf56 — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

En aquella oportunidad de 1998, el entrenador local Ali Selmi asumió la dirección del plantel cuando el equipo ya se encontraba sin posibilidades de clasificación. A diferencia de ese registro, la selección de Túnez afronta el cambio de cuerpo técnico con dos partidos pendientes que definen su continuidad en el torneo.

Los dos partidos que le restan a la selección africana serán contra Países Bajos y Japón, dos rivales que serán muy duros si mantiene el mismo nivel que mostró contra Suecia.