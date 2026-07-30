Prensa argentina no perdona a Álvaro Montero, a pesar de ser clave con Boca Juniors vs. O’Higgins

Boca Juniors venció a O’Higgins 4-3 en penales por los playoffs de Sudamericana. Fue este jueves, 30 de julio, en el estadio Codelco El Teniente, territorio chileno, luego de empatar 1-1 en el global tras la ida y vuelta.

Así quedaron los octavos de la Copa Sudamericana 2026: cruces y clasificados

Álvaro Montero, el nuevo héroe de Boca Juniors: así fue su atajada en los penaltis para pasar a octavos de Sudamericana

Álvaro Montero, colombiano bastante criticado en Argentina por su actuación ante Riestra, donde recibió un durísimo 3-0 en contra, este jueves tuvo un respiro. Atajó uno de los penales de la serie, y le dio la mano a Boca Juniors para avanzar a octavos de Sudamericana.

🇨🇴🧤 ¡MONTERO! El arquero de @BocaJrsOficial y un penal clave en la definición. pic.twitter.com/qNukNxvxA6 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 31, 2026

Sin embargo, antes de atajar el penal, Montero cometió un error que la prensa argentina no le perdona. En una jugada se demoró en sacar, y el árbitro del partido, casualmente el colombiano Wilmar Roldán, sancionó tiro de esquina a favor de O’Higgins, como la norma indica que debe hacerse.

Olé: “Su partido en Chile no cambió las dudas en el hincha de Boca”

“Si Álvaro Montero llegaba a Rancagua en medio de cuestionamientos por los goles recibidos en la pasada derrota ante Riestra, su partido en Chile no cambió las dudas en el hincha de Boca. Y es que el Xeneize sufrió un tiro de esquina por el nuevo reglamento debido al atraso del arquero colombiano. Ay...”, publicó el medio referenciado.

Sobre la tanda de penales, en la crónica del partido, lo registraron de manera sutil: “Los trasandinos habían fallado un remate y luego Montero atajó otro”.

Álvaro Montero aún no termina de convencer en Argentina, a pesar de atajar un penal clave en Sudamericana. Foto: Getty Images

Más reacción de la prensa argentina

El Gráfico: “Montero le tapó el remate a Pavez”

“El 1-0 local llevó la definición a los penales y allí Boca fue más fuerte: Vecino erró en O’Higgins, Montero le tapó el remate a Pavez y Carabalí se quedó con la ejecución de Aranda, quien lo picó cuando tenía la posibilidad de darle la clasificación al Xeneize. Victoria 4-3 del Xeneize desde los doce pasos”.

Clarín: “Álvaro Montero, inseguro en cada uno de sus movimientos pese a que terminó convirtiéndose en héroe”.

“Pronto se acomodó en la cancha el equipo chileno, con el ex Independiente Martín Sarrafiore picante por la banda izquierda, y comenzó a jugar el partido cada vez más cerca del arco defendido por Álvaro Montero, inseguro en cada uno de sus movimientos pese a que terminó convirtiéndose en héroe”.