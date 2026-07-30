Colombia vs. México en amistoso confirmado: fecha para ver a La Tricolor tras el Mundial

Es oficial: México y Colombia volverán a jugar un partido amistoso por fecha Fifa. Será el próximo 26 de septiembre de 2026, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

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La Federación Colombia de Fútbol no lo confirmó, pero sí lo hizo la cuenta oficial de la Selección Nacional de México.

Además de Colombia, México jugará contra Perú y Chile en duelos amistosos. Se espera que el combinado cafetero emita un comunicado oficial al respecto en las próximas horas.

¡Incondicionales, seguimos juntos y continuamos con el #CaminoAl2030! 🔥



Tenemos rivales para nuestros primeros partidos de preparación. 👏



Y en Noviembre nos vemos en México con un partido oficial de Nations League. 🇲🇽🏟️



Los detalles ➡️ https://t.co/nec2nHVO6Q pic.twitter.com/2gUXG0jWOv — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 30, 2026

¿Cuándo es el amistoso México vs Colombia?

Partido: México vs. Colombia

Fecha: 26 de septiembre de 2026

Estadio: M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos

Arranca una nueva etapa para Néstor Lorenzo en Selección Colombia

Se trata de una fecha Fifa que el recién renovado técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, debería usar para probar las nuevas caras que lo acompañarían en el proceso mundialista al 2030.

Néstor Lorenzo, entrenador renovado de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

¿Seguirá James Rodríguez como capitán de Colombia? Es una de las preguntas más frecuentes, en el último tiempo, entre la prensa y los aficionados. Sin equipo, tras su salida de Minnesota United, el 10 cafetero debería buscar alternativas para tener competitividad.

Hay nombres que parecen indiscutibles, como el de Luis Díaz y Gustavo Puerta. No obstante, las variantes deberían aparecer, y hay expectativa sobre si Lorenzo llamará a jóvenes como Juan Manuel Rengifo o el propio Jhon Jáder Durán, envuelto en polémica pero con un nuevo capítulo abierto en Benfica.

Nómina de las Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Sobre los amistosos, México afirma: “La Selección Nacional de México continúa con un nuevo capítulo. Tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, el combinado nacional, ahora bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, encabezará su primera concentración oficial durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre con una serie de encuentros de alto nivel en territorio estadounidense”.

También hay dudas sobre cuáles serán los otros rivales de Colombia en la próxima fecha Fifa, además de México. Rumores de la prensa señalan que Perú podría ser uno, pero hasta que no exista confirmación oficial, todo se queda en especualaciones.