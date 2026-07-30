Álvaro Montero, el nuevo héroe de Boca Juniors: así fue su atajada en los penaltis para pasar a octavos de Sudamericana

Boca Juniors pasó de la angustia a la tranquilidad gracias a Álvaro Montero. El portero guajiro dejó algunas dudas en los 90 minutos en Chile, pero en los penaltis, fue inmenso y atajó uno para que el Xeneize avance a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Álvaro Montero casi siempre te asegura atajar al menos un penal en la tanda.

Se dijo, se sabía desde siempre.

Ayyyy Lorenzo 🙈🤦 No era tan difícil.

El cambio al minuto 119 estaba cantado. Lo sabíamos todos menos el DT pic.twitter.com/ZfhNEnf523 — Andrés Magri G. (@AndresMagri) July 31, 2026

Al final, gracias a esa atajada, Boca Juniors venció 4-3 por penales a O’Higgins de Chile y pudo colocar su nombre en el cuadro del torneo. Sufrió más de la cuenta con un aguerrido equipo chileno que estaba inspirado en el juego, pudo empatar la serie, pero en los penaltis no pudo batir a Montero en uno de los cobros, más el que desperdició Tiago Vecino.

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