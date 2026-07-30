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Álvaro Montero, el nuevo héroe de Boca Juniors: así fue su atajada en los penaltis para pasar a octavos de Sudamericana

El portero de la Selección Colombia sacó adelante la tanda de penaltis y metió a Boca Juniors a los octavos de final.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

30 de julio de 2026 a las 9:59 p. m.
Álvaro Montero en su primer partido oficial con Boca Juniors
Álvaro Montero en su primer partido oficial con Boca Juniors Foto: Getty Images

Boca Juniors pasó de la angustia a la tranquilidad gracias a Álvaro Montero. El portero guajiro dejó algunas dudas en los 90 minutos en Chile, pero en los penaltis, fue inmenso y atajó uno para que el Xeneize avance a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Al final, gracias a esa atajada, Boca Juniors venció 4-3 por penales a O’Higgins de Chile y pudo colocar su nombre en el cuadro del torneo. Sufrió más de la cuenta con un aguerrido equipo chileno que estaba inspirado en el juego, pudo empatar la serie, pero en los penaltis no pudo batir a Montero en uno de los cobros, más el que desperdició Tiago Vecino.

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