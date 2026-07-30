Santa Fe jugará ante River Plate en Sudamericana: fechas para ver la llave de octavos

Santa Fe goleó a Caracas en los playoffs de Copa Sudamericana 2026. Los leones ganaron 2-0 en Bogotá, 3-0 en Barquisimeto, por lo que se impusieron con un 5-0 en total.

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Eso deja a Santa Fe como clasificado directo a los octavos de final de la competencia. Allí enfrentará al poderoso River Plate, con fechas, de momento, programadas de la siguiente manera:

12 de agosto de 2026 - ida

Santa Fe vs. River Plate: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

19 de agosto de 2026 - vuelta

River Plate vs. Santa Fe: estadio Monumental de Buenos Aires

Santa Fe se asegura en Copa Sudamericana 2026

Si había dudas, Santa Fe se encargó de disiparlas. Los cardenales entraron a la Copa Sudamericana 2026 luego de haber terminado terceros en el grupo E de la Copa Libertadores.

Para ganarse la permanencia en Sudamericana, el cuadro bogotano debía vencer a Caracas en la ronda de playoffs. La escuadra venezolana había hecho un aplaudido torneo hasta ahora, pero no pudo hacer frente al albirrojo.

La ida de esta llave de playoffs se jugó el 23 de julio, en El Campín. Santa Fe ganó 2-0 con goles de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez, por lo que viajó a Barquisimeto con tranquilidad.

Ya en el duelo de vuelta, este jueves, no pudo ser mejor para Independiente Santa Fe. Se impusieron por 3-0 con anotaciones de Nahuel Bustos, Franco Fagúndez y un gol en contra de Angel Figueroa.

¡¡FRANCO FAGÚNDEZ ANOTÓ EL 3-0!!



El uruguayo batió al arquero Frankarlos Benítez y puso el tercero ante Caracas FC.



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Caracas quedó desdibujado en la llave, con muy pocas aproximaciones, y cuando generó peligro, el portero Andrés Mosquera Marmolejo de Santa Fe les impidió celebrar.

Santa Fe vs. River Plate: un duelo ya conocido

La última vez que Santa Fe y River Plate se enfrentaron fue en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. Fue una noche histórica para el conjunto millonario y muy difícil para el equipo cardenal.

Con la mayoría de su plantel afectado por la covid-19, River presentó una formación sin un portero de oficio y ubicó al mediocampista Enzo Pérez en el arco. Aun así, venció 2-1 a Santa Fe, que contaba con su plantilla completa.

¿Revancha o una nueva dolorosa derrota? Santa Fe y River vuelven a verse cara a cara.