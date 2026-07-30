Destapan supuesto lío en la interna de Santa Fe: “Muchos jugadores están pidiendo salir”

A puertas de disputar el partido de vuelta contra Caracas FC por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en la órbita de Independiente Santa Fe se habla sobre el futuro de dos jugadores que solían ser titulares.

Definido el canal que transmite Caracas vs. Santa Fe por Copa Sudamericana: no lo pasan en ESPN

Amaranto Perea sufre su primer escándalo como DT: se calentó el banquillo de Medellín

Ewil Murillo y Yilmar Velásquez perdieron el puesto a manos de Kilian Toscano y Nahuel Bustos, que empezaron el semestre siendo inicialistas en el esquema de Pablo Repetto.

Ambos fueron fundamentales para el título de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2025; sin embargo, su papel actual es secundario. Velásquez está convocado para el partido de este jueves contra Caracas, mientras que Murillo permanece ‘borrado’ de la nómina.

El mercado de fichajes sigue abierto y en ese escenario hay posibilidades de salida, aunque Santa Fe solo los dejaría salir en caso de una venta definitiva.

Ewil Murillo y Yilmar Velásquez perdieron los puestos a manos de Kilian Toscano y Nahuel Bustos. Foto: Corbis via Getty Images

La revelación de Diana Rincón en ESPN

La situación en la interna de Santa Fe sería mucho más profunda que esos dos casos. Sin revelar nombres, la periodista Diana Rincón aseguró que “muchos jugadores están pidiendo salir” e incluso varios que “ya están jugando”.

“Hay algo bien complicado al interior de Santa Fe y es que hay muchos jugadores que están pidiendo salir, que ya están jugando y que son importantes en la nómina”, dijo en el programa F90 de ESPN.

Dimayor anunció decisión tras la asamblea extraordinaria por derechos de televisión: el ‘G8′, atento

De acuerdo con esta versión, “se habla de ofertas, pero las ofertas no han llegado formalmente y, mientras no llegue la oferta al escritorio, usted no puede dejar”.

Rincón dio pista sobre la identidad de dichos jugadores: “Son colombianos y juegan en el mediocampo”.

“Eso también estaría dentro de la construcción y lo que puede seguir siendo Independiente Santa Fe si es que pasan (a octavos de Copa Sudamericana)”, agregó.

Dicha revelación dejó sorprendidos hasta a sus propios compañeros de mesa. Nicolás Samper y Pacho Vélez le preguntaron en reiteradas ocasiones sobre los detalles de esos supuestos pedidos de salida que hay en Santa Fe.

Por lo pronto, el cuadro cardenal se enfoca en su partido de vuelta contra Caracas y la ventaja de dos goles que tiene en el marcador.

El técnico Pablo Repetto puso lo mejor que tiene para buscar un resultado positivo en la visita al Estadio Metropolitano de Cabudare, desde las 7:30 p. m.

Hugo Rodallega denunció “cáncer” que afecta al fútbol en Colombia: pedido para ‘limpiarlo’

Convocatoria de Santa Fe para enfrentar a Caracas