Destapan supuesto lío en la interna de Santa Fe: “Muchos jugadores están pidiendo salir”

A puertas de disputar el partido de vuelta contra Caracas FC por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en la órbita de Independiente Santa Fe se habla sobre el futuro de dos jugadores que solían ser titulares.
Ewil Murillo y Yilmar Velásquez perdieron el puesto a manos de Kilian Toscano y Nahuel Bustos, que empezaron el semestre siendo inicialistas en el esquema de Pablo Repetto.
Ambos fueron fundamentales para el título de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2025; sin embargo, su papel actual es secundario. Velásquez está convocado para el partido de este jueves contra Caracas, mientras que Murillo permanece ‘borrado’ de la nómina.
El mercado de fichajes sigue abierto y en ese escenario hay posibilidades de salida, aunque Santa Fe solo los dejaría salir en caso de una venta definitiva.
La revelación de Diana Rincón en ESPN
La situación en la interna de Santa Fe sería mucho más profunda que esos dos casos. Sin revelar nombres, la periodista Diana Rincón aseguró que “muchos jugadores están pidiendo salir” e incluso varios que “ya están jugando”.
“Hay algo bien complicado al interior de Santa Fe y es que hay muchos jugadores que están pidiendo salir, que ya están jugando y que son importantes en la nómina”, dijo en el programa F90 de ESPN.
De acuerdo con esta versión, “se habla de ofertas, pero las ofertas no han llegado formalmente y, mientras no llegue la oferta al escritorio, usted no puede dejar”.
Rincón dio pista sobre la identidad de dichos jugadores: “Son colombianos y juegan en el mediocampo”.
“Eso también estaría dentro de la construcción y lo que puede seguir siendo Independiente Santa Fe si es que pasan (a octavos de Copa Sudamericana)”, agregó.
Dicha revelación dejó sorprendidos hasta a sus propios compañeros de mesa. Nicolás Samper y Pacho Vélez le preguntaron en reiteradas ocasiones sobre los detalles de esos supuestos pedidos de salida que hay en Santa Fe.
"Hay varios jugadores de Santa Fe que están PIDIENDO SALIR"@Dianirin y la noticia en el León a horas de enfrentar a Caracas por Sudamericana.— ESPN Colombia (@ESPNColombia) July 30, 2026
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Por lo pronto, el cuadro cardenal se enfoca en su partido de vuelta contra Caracas y la ventaja de dos goles que tiene en el marcador.
El técnico Pablo Repetto puso lo mejor que tiene para buscar un resultado positivo en la visita al Estadio Metropolitano de Cabudare, desde las 7:30 p. m.
Convocatoria de Santa Fe para enfrentar a Caracas
- Arqueros: Andrés Mosquera Marmolejo y Weimar Asprilla.
- Defensores: Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Mateo Puerta, Iván Scarpetta, Víctor Moreno, Jeison Angulo, Christian Mafla y Jean Carlo Caicedo.
- Volantes: Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilian Toscano, Yilmar Velásquez, Luis Palacios, Omar Fernández Frasica, Alexis Zapata y Maximiliano Lovera.
- Delanteros: Jáder Obrian, Franco Fagúndez, Nahuel Bustos, Hugo Rodallega y Martín Palacios.