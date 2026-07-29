Tal y como estaba estipulado, este miércoles 29 de julio se llevó a cabo una asamblea extraordinaria por parte de la Dimayor. Esto, luego de que ocho equipos del FPC firmaran un comunicado conjunto donde pidieron, entre otras cosas, reevaluar la distribución de ingresos por los derechos de televisión.

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El requerimiento, que retumbó en Dimayor, fue hecho por el renombrado ‘G8′, conformado por Nacional, Millonarios, América, Santa Fe, Cali, Medellín, Junior y Once Caldas.

▶️ Comunicado Oficial Millonarios FC pic.twitter.com/adr31VpYk3 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 22, 2026

Dimayor publicó la decisión tras la asamblea extraordinaria

Por medio de un comunicado oficial, Dimayor hizo pública la constancia de la realización de la asamblea extraordinaria con representantes de los 36 clubes del FPC. Luego de escuchar las partes, anunció:

“Como resultado de la discusión, se acordó que la revisión del esquema de distribución de los ingresos se desarrollará de manera conjunta con los 36 clubes afiliados, una vez concluya el proceso de evaluación de las ofertas presentadas para la asignación de los derechos audiovisuales”.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 llevó a cabo hoy su Asamblea Extraordinaria en las instalaciones de la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, con la participación de los… pic.twitter.com/UNuK0v8Ely — DIMAYOR (@Dimayor) July 29, 2026

Eso quiere decir que se posterga una decisión definitiva para cuando concluya el proceso de evaluación, mismo que determinará quién se quedará con los derechos audiovisuales del FPC.

La determinación causa bastante ruido, pues cabe recordar que en el comunicado del ‘G8′, los clubes firmantes fueron enfáticos en buscar una solución para que la nueva distribución, por derechos de televisión, tomen en cuenta resultados deportivos y otros factores, más allá de que se siga manejando una distribución pareja.

“Mientras no tenga lugar esa discusión de fondo sobre el modelo de distribución, los firmantes no cederemos nuestros derechos intangibles y de imagen para un nuevo contrato de derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano”, afirmaba el ‘G8′ en su comunicado del 22 de julio.

Carlos Antonio Vélez dio detalles de lo que fue la asamblea

Por medio de su cuenta de X, Carlos Antonio Vélez dio detalles del desarrollo de la asamblea extraordinaria de la Dimayor.

“No hubo sangre. Me cuentan que todo se dijo y se debatió con respeto. Ambas partes expusieron sus deseos, opiniones y aspiraciones. Ningún irrespeto y cundió la sensatez. Si… aunque no lo crean estoy hablando de la asamblea de Dimayor hoy", arrancó afirmando Vélez.

Y añadió: “Admiten que el error fue hacer público el tema, cuando solo en la Asamblea es en donde estos asuntos terminan. Quedó claro que nadie puede hablar de derechos de imagen y temas similares porque estos pertenecen a la entidad (Dimayor) y no a los clubes. Lo que sigue será un análisis por grupos de la situación para presentar un abanico de opciones que serán presentadas en la asamblea, y solucionar el tema de la repartición de la manera más justa posible”.

No hubo sangre. Me cuentan q todo se dijo y se debatió con respeto. Ambas partes expusieron sus deseos, opiniones y aspiraciones. Ningún irrespeto y cundió la sensatez. Si… aunque no lo crean estoy hablando de la asamblea de @Dimayor hoy. Admiten q el error fue hacer público el… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) July 29, 2026

“Por si acaso, en el tema de la repartición, nada tiene que ver Win Sports. Punto final por hoy (versión del pajarito que reapareció después de varios años)“, cerró Carlos Antonio.