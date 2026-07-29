UEFA contra la FIFA: se compromete como su principal opositor tras la iniciativa de filial privada; hay comunicado

La FIFA dio una sorpresa tras anunciar su ambiciosa voluntad de crear una empresa filial para gestionar sus actividades comerciales y atraer inversionistas privados, bajo la promesa de obtener ganancias de hasta 10.000 millones de dólares para financiar el desarrollo del fútbol. Todo comenzaría en el 2027 y esta propuesta ya tiene serias repercusiones en la UEFA.

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La propuesta no ha caído bien en varias regiones del planeta y las voces de rechazo no se han hecho esperar, comenzando desde la UEFA, que además se perfila como su gran opositor en esta nueva iniciativa. La entidad que regula el fútbol mundial tuvo que enviar una carta a más de 200 asociaciones miembro para saber con qué respaldos contar.

Mientras eso, la UEFA se pronunció con un comunicado oficial, donde rechaza tajantemente la propuesta de FIFA Forward Enterprise y es clara al decir que afecta el fútbol directamente con esas nuevas iniciativas para atraer agentes privados.

“Hoy nos hemos enterado del plazo límite otorgado por la FIFA a las asociaciones para apoyar sus propuestas o, de lo contrario, retirar la oferta de pago único. Esto dice todo lo que se necesita saber sobre este plan”, comienza diciendo el comunicado de la UEFA ante la iniciativa.

El presidente Aleksander Ceferin pronuncia un discurso durante el 47º Congreso de la UEFA celebrado en Lisboa el 5 de abril de 2023. Foto: AFP

“Tras mantener conversaciones con múltiples partes interesadas de todo el fútbol, la UEFA sabe que existe una oposición significativa y creciente al esquema de la FIFA”, agrega.

La UEFA contra la FIFA

Cabe recordar que la UEFA es la confederación más fuerte en el organigrama de la FIFA y tiene a la gran mayoría de potencias y equipos históricos, además de fuertes competiciones a nivel de clubes y selecciones como la Champions League y la Eurocopa. Es más, ya habían anunciado que no usarán el famoso ‘cooling break’ del Mundial 2026.

“La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos hacer crecer el juego de la manera correcta. Es momento de priorizar a las asociaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados”, agregó la entidad europea.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: Getty Images

“El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se deba especular, sobre todo sin transparencia sobre el destino de los beneficios financieros. Ninguno de nosotros es propietario del fútbol. No es tarea de la FIFA venderlo”, advirtió la UEFA, en declaraciones recogidas por la agencia AFP.

Para desarrollar este proyecto, que aún debe ser aprobado por el Consejo de la FIFA, la entidad explicó que trabaja con el banco de inversión J.P. Morgan y el fondo de inversión Thrive Eternal, cercano a Donald Trump. Ambas entidades tienen sede en Estados Unidos.