Hugo Rodallega denunció “cáncer” que afecta al fútbol en Colombia: pedido para ‘limpiarlo’

A sus 41 años, Hugo Rodallega es un amplio conocedor del fútbol profesional colombiano. Durante los últimos años ha permanecido en la Liga BetPlay defendiendo los colores de Independiente Santa Fe, lo que le ha permitido conocer tanto los aciertos como las falencias del fútbol colombiano.

En las últimas horas, durante una entrevista con Caracol Radio, el experimentado futbolista expuso una situación que, a su juicio, debe erradicarse para evitar que las futuras generaciones pierdan oportunidades.

Hacía referencia a los intermediarios y representantes. A estos los calificó como un “cáncer” que debe “limpiarse”, debido a que “anda hoy en el fútbol colombiano, o en el fútbol mundial, pero aquí en Colombia mucho más. Y es esa gente que quiere hacerle daño al jovencito”.

“Al jovencito que ya muestra condiciones, que ya tiene 17, 18, que lleva algunos partidos profesionales y que muestra condiciones, ya inmediatamente están haciendo negocios, que al final los perjudicados son los jugadores”, denunció sobre una situación que, según afirmó, aqueja a las futuras generaciones.

De acuerdo con el análisis realizado por Rodallega, el hecho de que a tan temprana edad les hagan ofrecimientos con promesas y salarios altos solo genera un daño que puede ser irreparable para sus carreras profesionales.

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“Yo creo que les estamos dañando la cabeza desde muy temprano y es por eso que quizás no alcanzan a explotar su potencial. Ese es como mi punto de vista”, condena el deportista.

“Quizás puedo tener muchas más cosas para decir, pero creo que eso es lo fundamental”, sentenció sobre la raíz de uno de los mayores líos para el FPC.

Su marcado respeto por Santa Fe

En 2023 se dio el arribo de Hugo Rodallega a Independiente Santa Fe. Sus primeros semestres con el club capitalino no fueron para nada sencillos; más de lo esperado tuvo que remar en busca de conseguir un título local.

Hasta 2025 fue que llegó una celebración para el ariete de los rojos. Se dio en la Liga BetPlay de 2025-I, cuando con un gol suyo se proclamaron los leones vs. Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

Hugo Rodallega, delantero activo de Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa

Luego, a comienzos de este año, llegó la Superliga, en la que Independiente Santa Fe venció a Junior de Barranquilla. El delantero espera que esos dos títulos no sean los únicos y aseguró que seguirá entregándolo todo mientras sus condiciones físicas se lo permitan.

“Mientras estemos aquí activos y vigentes, la edad, va a pasar a un segundo plano. Yo me voy a entregar al 100% por esta camiseta”, aseveró, al enviar un mensaje de esperanza a la hinchada cardenal.

Independiente Santa Fe, campeón de la Superliga BetPlay 2026. Foto: Cristian Bayona

“Santa Fe ya está en un lugar muy especial en mi corazón y en el de mi familia, lo he dicho abiertamente muchas veces y es que mis hijas y mi familia encontraron una conexión que antes no la habían tenido en los equipos y en los países donde yo había actuado”, añadió.

“En realidad, Santa Fe se ha convertido en ese lugar privilegiado que nos ha brindado la oportunidad de que ellas disfruten aún mucho más lo que yo hago”, culminó diciendo Rodallega.