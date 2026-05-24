Esto dijo Hugo Rodallega tras fallar el penal clave contra Junior y quedar eliminado

En la noche del pasado sábado 23 de mayo, Junior de Barranquilla aseguró su paso a la última instancia de la liga colombiana al eliminar a Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

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La serie semifinal se caracterizó por la paridad en el marcador, registrando un empate 1 por 1 en el compromiso de ida en Bogotá y una igualdad 0 a 0 en el encuentro de vuelta, lo que obligó a definir el cupo por medio de los tiros desde el punto penal.

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Durante la tanda de desempate, los primeros cuatro ejecutores de cada escuadra anotaron sus respectivos cobros de forma sucesiva. La secuencia se alteró en el quinto turno de Independiente Santa Fe, cuando el delantero Hugo Rodallega envió su remate contra el poste horizontal de la portería rival.

¡HUGO RODALLEGA ESTRELLÓ SU PENAL EN EL TRAVESAÑO! #LALIGAxWIN 🦈⚽🦁



Santa Fe: ✅✅✅✅❌

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Tras el fallo, el atacante Teófilo Gutiérrez ejecutó el último cobro para el conjunto local, decretando la victoria que clasifica a la escuadra de Barranquilla a su segunda final consecutiva.

El pronunciamiento de Hugo Rodallega

Luego de la eliminación en territorio atlanticense, el delantero vallecaucano utilizó sus canales oficiales en la red social X para dirigirse a los seguidores del equipo bogotano y asumir la responsabilidad por el resultado de la jugada.

“Cardenales, acá estoy y estaré siempre dando la cara en diferentes circunstancias. Es muy doloroso perder la oportunidad de jugar una nueva final, y más habiendo fallado en un momento crucial, pero el compromiso y la responsabilidad que tengo con esta institución es más fuerte, así que seguiremos peleando juntos por la grandeza del escudo; siempre expuesto a acertar pero también a fallar, simplemente gracias”, expresó Rodallega.

Cardenales acá estoy y estaré siempre dando cara en diferentes circunstancias,

Es muy doloroso perder la oportunidad de jugar una nueva final, y más habiendo fallado en un momento crucial pero el compromiso y la responsabilidad que tengo con esta institución, es más fuerte así… — RODA11EGA⚽️#11 (@hugol1120) May 24, 2026

Con esta manifestación, el jugador agradeció el respaldo de la afición capitalina tras el cierre del torneo local.

¿Qué sigue para Independiente Santa Fe?

Tras finalizar su participación en el campeonato local, el equipo bogotano debe enfocar su preparación en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde se enfrentará a Peñarol de Uruguay en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo.

¡Este miércoles cerramos la fase de grupos de la Libertadores en Uruguay 🏆🇺🇾!



Desde las 19:30 (🇨🇴) vamos todos juntos con garra, fe y corazón ☝🏻 a seguir construyendo el camino continental 🇮🇩 #VamosSantaFe pic.twitter.com/sfPIoxN1Qs — Independiente Santa Fe (@SantaFe) May 24, 2026

El conjunto de la capital se disputa el acceso a los octavos de final del certamen continental este miércoles 27 de mayo. Una victoria, sumada a un empate o derrota de Platense en su respectivo encuentro, otorgaría al club colombiano el avance a la siguiente ronda.

Por el contrario, una derrota ante el club uruguayo provocaría la eliminación total de torneos internacionales para el resto del año, cediendo a Peñarol el cupo de transferencia a la Copa Sudamericana.