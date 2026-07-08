Francia vs. Marruecos: canal y hora para ver el partidazo de cuartos en el Mundial 2026

Francia y Marruecos abrirán la jornada de cuartos de final en el Mundial 2026 este jueves, 9 de julio, a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana). El canal para ver el partido, en vivo, es DSports.

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Saibari es baja para enfrentar a Francia, reveló el técnico de Marruecos

El mediocampista ofensivo Ismael Saibari, goleador de la selección de Marruecos en el Mundial, se perderá por lesión el partido de cuartos de final contra Francia, dijo este miércoles el seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi.

Ismael Saibari, baja de Marruecos para enfrentar a Francia. Foto: NurPhoto via Getty Images

El flamante fichaje del Bayern Múnich, autor de tres goles en Norteamérica 2026, tuvo un problema en el isquiotibial durante la victoria 3-0 contra Canadá en octavos el sábado y no se ha recuperado para el juego del jueves en Foxborough, cerca de Boston.

“Todo el mundo está disponible para el partido, salvo Ismael Saibari, para quien este partido llega demasiado pronto, aunque no está descartado para el resto de la competición, eso espero”, dijo el seleccionador en una rueda de prensa en el Gillete Stadium, sede del encuentro.

Saibari ha sido clave para los Leones de Atlas en la Copa del Mundo: anotó en cada partido de la fase de grupos y marcó el penal decisivo de la tanda desde los doce pasos en los dieciseisavos de final ante Países Bajos.

El centrodelantero Soufiane Rahimi entró por Saibari ante los canadienses, uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, y marcó el tercer gol de su país.

Ouahbi no confirmó la presencia de ningún jugador en el once titular, pero aseguró que “tiene alguna carta ganadora” para enfrentar a los Bleus, uno de los grandes favoritos al título.

Marruecos buscará desquite tras caer con la selección de Francia 2-0 en la semifinal de Catar 2022, en la mejor actuación de una selección africana en un Mundial.

“Francia es favorita, sí, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ganar el partido de mañana”, afirmó el DT.

Mohamed Ouahbi, entrenador de Marruecos. Foto: FIFA via Getty Images

Ouahbi, que reemplazó a Walid Regragui en marzo, afirmó que el “gran premio” para su selección es “ganar la Copa del Mundo” y que no se consolarán apenas con llegar a una eventual nueva semifinal.

“Queremos absolutamente ganar el partido de mañana, así que no vamos a escuchar a quienes dicen que no importa si quedamos eliminados ahora”, agregó.

¿Dónde ver en vivo el partido Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026?

Partido : Francia vs. Marruecos

: Francia vs. Marruecos Fecha : 9 de julio de 2026 - cuartos de final del Mundial

: 9 de julio de 2026 - cuartos de final del Mundial Hora : 3:00 p.m. (hora Colombia)

: 3:00 p.m. (hora Colombia) Estadio : Boston

: Boston Canales para ver en vivo: DSports, DGo, DAZN, Amazon Prime, Paramount+.

*Con información de AFP.