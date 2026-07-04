Confirmado el primer cruce de cuartos de final del Mundial 2026: Francia y Paraguay lo dieron todo

La selección de Paraguay finalizó su participación en la Copa del Mundo 2026 luego de perder contra el equipo nacional de Francia en el estadio de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.

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Dicho encuentro fue correspondiente a los octavos de final; se definió por la mínima diferencia a favor del conjunto europeo. Los sudamericanos accedieron a esta ronda después de superar a Alemania en la tanda de penales, sostenidos por la gestión de su portero Orlando Gil.

Canadá vs. Marruecos dejó el primer clasificado a cuartos del Mundial 2026: se definió con golazos

Mientras que los galos llegaron a este compromiso luego de golear tres goles a cero a Suecia en la ronda previa, consolidando su condición de candidato al título.

Cronología del partido

Desde el inicio del partido en Filadelfia, la escuadra europea tomó el control de la posesión del balón y propuso las condiciones ofensivas en campo contrario. La selección paraguaya estructuró un esquema enfocado en el orden defensivo para neutralizar los ataques de los delanteros rivales.

PENAL PARA FRANCIA 🇫🇷



Doué armó una gran jugada, Diego Gómez lo bajó y el árbitro marcó penal tras la revisión en el VAR. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/T3X3dFSTpH — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Durante la primera mitad, el conjunto sudamericano contuvo las aproximaciones de los galos sin generar opciones de peligro en el arco contrario, marchándose al descanso con el marcador igualado.

En el segundo tiempo, la dinámica se mantuvo con el equipo galo buscando los espacios en el área de Paraguay mediante transiciones cortas. La igualdad se rompió en el minuto 65 debido a una infracción sancionada dentro del área de penal.

¡KIKI NUNCA FALLA! Mbappé venció a Orlando Gill y anotó el 1-0 de Francia ante Paraguay en los Octavos de final.



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El volante paraguayo Diego Gómez cometió una falta sobre el atacante Désiré Doué tras una maniobra individual de este último en la zona de ejecución.

Inicialmente, el árbitro central no decretó la pena máxima en favor de Francia, pero la decisión cambió tras la intervención de los asistentes del VAR. El delantero Kylian Mbappé asumió el cobro desde los once metros y superó al guardameta Orlando Gil para decretar el uno por cero definitivo.

Definición de las llaves y próximo partido en Boston

Con este resultado, Francia aseguró su permanencia en el torneo y se convirtió en la segunda selección clasificada a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

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Horas antes, la selección de Marruecos consiguió su tiquete a la misma fase tras eliminar al equipo nacional de Canadá en el tiempo reglamentario.

Los africanos serán precisamente el rival al que enfrenten los dirigidos por Didier Deschamps en los cuartos de final.

El compromiso entre las escuadras de Francia y Marruecos se llevará a cabo el próximo jueves 9 de julio en el estadio de Boston, Massachusetts. Ambos conjuntos buscarán el acceso a la semifinal del torneo, mientras que la delegación paraguaya iniciará su retorno tras quedar entre las dieciséis mejores del certamen.