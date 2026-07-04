Canal y hora para ver Brasil vs. Noruega, partidazo estelar por los octavos del Mundial 2026

Brasil y Noruega se verán las caras este domingo, 5 de julio, por los octavos de final del Mundial 2026. Además del tiquete a la próxima fase, también estará en juego la tabla de goleadores con dos grandes candidatos como Vinícius y Erling Haaland.

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El Metlife Stadium recibirá uno de los partidos más esperados por los hinchas, pues el espectáculo está garantizado con la presencia de grandes estrellas del fútbol internacional.

Brasil vs. Noruega quedó programado para las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) y la transmisión oficial estará disponible en Directv Sports, Caracol TV y Canal RCN.

Los usuarios de dispositivos móviles pueden seguir el partido de manera gratuita por Ditu y la App Canal RCN. Otras plataformas de streaming como Paramount +, Amazon Prime Video y DAZN ofrecen este compromiso con suscripción pagada.

Partidazo en el Metlife

Vinícius Jr y Erling Haaland ajustarán cuentas en el Mundial de 2026. Las dos figuras planetarias batallarán el domingo por el pase a los cuartos de final, con Brasil buscando vencer por primera vez a Noruega.

Será la primera ocasión en la que las estrellas del Real Madrid y el Manchester City, ambos de 25 años, se enfrenten con sus selecciones. Hasta ahora solamente habían competido en la Champions League, un escenario que le fue favorable al gigante nórdico (cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas).

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En su primera Copa del Mundo como seleccionador, Carlo Ancelotti ha logrado sacar lo mejor de Vini al alternarlo entre la banda izquierda, en la que explota su uno contra uno, y el centro de ataque, donde hace valer su velocidad.

“Jugar por dentro es una ventaja para él, obviamente, porque si tú recibes el balón por fuera, para marcar un gol tienes que tocarla seis, siete veces. Por dentro basta un movimiento”, explicó el estratega italiano.

El nivel de Vinícius ha hecho opacar la presencia de Neymar, que apenas ha disfrutado unos minutos sobre el campo de juego contra Escocia en la fase de grupos.

Vinicius es el goleador de Brasil en el Mundial 2026. Foto: NurPhoto via Getty Images

Brasil avanzó a octavos eliminando a Japón con un gol agónico de Gabriel Martinelli, escenario que dispara la ilusión de Noruega por dar el batacazo.

Haaland, por ejemplo, mide cinco centímetros más que el central Gabriel Magalhães, el defensor más alto de Brasil, y veinte más que el lateral izquierdo Douglas Santos, el más bajito.

La ofensiva de la selección noruega ha anotado diez goles en cuatro juegos, incluido el triunfo ante Costa de Marfil (2-1) en dieciseisavos.

¿Qué canal pasa Brasil vs. Noruega por los octavos de final?