Mondragón habla del ‘gracias, Faryd’: dejó curiosa confesión y no le molesta; “Me ha dado mucha plata”

Faryd Mondragón se convirtió en una figura destacada del arco colombiano por sus actuaciones en clubes internacionales y con la Selección Colombia. El guardameta pasó por equipos como Cerro Porteño (Paraguay), Argentinos Juniors, Independiente de Avellaneda (Argentina), Real Zaragoza (España), Metz (Francia), Galatasaray (Turquía), Colonia (Alemania) y Philadelphia Union (Estados Unidos).

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Fue uno de los jugadores que más relevancia tuvo durante la década de los 90 y comienzos de los 2000 por su trayectoria internacional, lo que le permitió competir por un lugar en la Selección Colombia con otros guardametas como Óscar Córdoba y Miguel Calero.

Cabe recordar que Faryd Mondragón ostentó el récord como el jugador de mayor edad en disputar un partido de la Copa del Mundo, tras saltar a la cancha con 43 años y tres días, el 24 de junio de 2014, en el encuentro de Colombia frente a Japón.

El técnico José Pékerman realizó la sustitución y retiró a David Ospina para darle ingreso a Faryd Mondragón, quien estableció entonces la marca. Sin embargo, el récord actualmente pertenece al egipcio Essam El-Hadary, quien jugó en el Mundial de Rusia 2018 con 45 años y 161 días.

Mondragón y Ospina estuvieron juntos durante la Eliminatoria y el Mundial de Brasil 2014 Foto: Jamie McDonald/Getty Images

Apenas se retiró de las canchas, en julio de 2014, cuando Colombia quedó eliminada a manos de Brasil, Mondragón anunció su retiro como profesional. En Colombia, jugó en Santa Fe, Real Cartagena y es un ídolo del Deportivo Cali. Desde su adiós de las canchas, Faryd se convirtió en analista deportivo, donde ha armado mucha polémica.

Mondragón rompe el silencio y habla del ‘gracias, Faryd’

Durante esta etapa en los medios de comunicación, Faryd Mondragón se convirtió en protagonista de una frase que se volvió viral cuando se trata de críticas y hasta burlas. “Gracias, Faryd” se popularizó en internet y el exguardameta habló al respecto sin tapujos.

Faryd Mondragón con los colores del Deportivo Cali (2013). Foto: Colprensa.

“A estas alturas de mi vida, estoy más allá del bien y del mal. Es muy difícil que realmente me afecte algo. Hay un tema con el ‘gracias, Faryd’, que me da risa y, de hecho, he ganado mucho dinero con eso”, dijo Mondragón en charla con ‘Un break’.

El ‘gracias, Faryd’ es de lo más usado en redes sociales y los usuarios lo usan cuando alguien dice algo repetitivo, que poco aporta, redundante, muy obvio, sin fondo ni profundidad, que es vacío.

🗣️ “El tema de #GraciasFaryd me da risa y no me molesta. Al contrario, me ha dado mucha plata y quiero agradecérselo a quien se lo inventó”



🧤🇨🇴 Farid Mondragón. pic.twitter.com/DfqcaHrEg9 — diegol (@diegoooool__) August 18, 2026

“Me han contratado empresas con eso. “¿Quién será el que se inventó eso para agradecerle?”, agregó el comentarista de Win Sports.

En tono de sarcasmo, también se utiliza para cuestionar algunos comentarios específicos de Faryd Mondragón en los medios de comunicación.

“Es normal. Uno en esta profesión empieza a aprender. En la TV me equivocaba mucho y era en vivo y ahí quedaba, no se podría corregir. Nunca lo he visto tan ofensivo, pero sí me han salido contratos con eso”, puntualizó el exarquero de la Selección Colombia.