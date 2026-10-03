Atención, conductores: estos son los cierres y desvíos por los conciertos de BTS y Luis Alberto Posada

Este sábado, 3 de octubre, Bogotá estará cargada de múltiples eventos musicales, entre ellos los conciertos de la banda surcoreana de k-pop BTS y del cantautor colombiano Luis Alberto Posada.

Conciertos de BTS modificarán la movilidad en Bogotá: conozca las rutas especiales que ofrecerá TransMilenio

Ante la gran cantidad de personas que van a estar concentradas en un solo lugar, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, pondrá a su disposición un operativo especial.

La entidad ha establecido cierres viales, desvíos y medidas especiales para facilitar los desplazamientos tanto de los asistentes a estos conciertos como de los demás ciudadanos que transitarán por este sector de la ciudad.

Teniendo en cuenta que ambos eventos se llevarán a cabo en zonas cercanas (Movistar Arena y El Campín), la medida de restricción será aplicada ante los dos.

El Distrito hizo un llamado a los asistentes para que lleguen a los shows en transporte público y eviten el uso de vehículos particulares.

Programar con anticipación los viajes también es clave, especialmente para el evento de BTS, que congregará a más de 50.000 personas y que puede traer complicaciones en la movilidad del sector.

Estos son los cierres viales autorizados para los conciertos de BTS y Luis Alberto Posada de este 3 de octubre

La Secretaría Distrital de Movilidad compartió los cierres viales que fueron autorizados en la capital de cara a los eventos de BTS y Luis Alberto Posada. Las restricciones se mantendrán hasta las 6:00 a. m. del domingo, 4 de octubre: