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Atención, conductores: estos son los cierres y desvíos por los conciertos de BTS y Luis Alberto Posada

La Secretaría Distrital de Movilidad implementará medidas especiales alrededor del Movistar Arena y el estadio El Campín por los conciertos de este sábado, 3 de octubre.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

3 de octubre de 2026 a las 12:12 p. m.
Los asistentes a los conciertos de BTS y Luis Alberto Posada deberán tener en cuenta los cierres viales autorizados en el sector de El Campín y Movistar Arena.
Los asistentes a los conciertos de BTS y Luis Alberto Posada deberán tener en cuenta los cierres viales autorizados en el sector de El Campín y Movistar Arena. Foto: Getty Images y Colprensa

Este sábado, 3 de octubre, Bogotá estará cargada de múltiples eventos musicales, entre ellos los conciertos de la banda surcoreana de k-pop BTS y del cantautor colombiano Luis Alberto Posada.

TransMilenio implementará una operación especial para facilitar el regreso de los asistentes a los conciertos de BTS en Bogotá.
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Ante la gran cantidad de personas que van a estar concentradas en un solo lugar, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, pondrá a su disposición un operativo especial.

La entidad ha establecido cierres viales, desvíos y medidas especiales para facilitar los desplazamientos tanto de los asistentes a estos conciertos como de los demás ciudadanos que transitarán por este sector de la ciudad.

Teniendo en cuenta que ambos eventos se llevarán a cabo en zonas cercanas (Movistar Arena y El Campín), la medida de restricción será aplicada ante los dos.

El Distrito hizo un llamado a los asistentes para que lleguen a los shows en transporte público y eviten el uso de vehículos particulares.

Programar con anticipación los viajes también es clave, especialmente para el evento de BTS, que congregará a más de 50.000 personas y que puede traer complicaciones en la movilidad del sector.

Estos son los cierres viales autorizados para los conciertos de BTS y Luis Alberto Posada de este 3 de octubre

La Secretaría Distrital de Movilidad compartió los cierres viales que fueron autorizados en la capital de cara a los eventos de BTS y Luis Alberto Posada. Las restricciones se mantendrán hasta las 6:00 a. m. del domingo, 4 de octubre:

  • Calle 57A: cierre total entre la av. NQS y acceso al parqueadero norte. Desde este acceso hasta la diagonal 61C habrá cierre controlado (se incluyen los senderos peatonales de ambos costados).
  • Calle 53B bis: cierre de la calzada norte entre la carrera 28 y la avenida NQS, incluido el sendero peatonal norte.
  • Transversal 28: cierre total de ambas calzadas entre la carrera 28 y la avenida calle 57, incluido el sendero peatonal del costado occidental. Los dos carriles de la calzada oriental estarán habilitados para el acceso y la salida controlada, exclusivamente para los residentes de ese costado.
  • Carrera 28: cierre total entre la calle 53B bis y la calle 53, incluido el sendero peatonal occidental. El sendero peatonal del costado oriental no tendrá afectaciones.
  • Calle 53B bis: cierre total de ambas calzadas entre la carrera 28 y la avenida NQS, incluidos los senderos peatonales norte y sur.
  • Calle 53B: cierre de la ciclorruta y del sendero peatonal del costado norte, entre la avenida NQS y la carrera 28. Los peatones y ciclistas serán orientados por personal de logística hacia el sendero peatonal del costado sur.
  • Diagonal 61B: cierre del carril occidental de la calzada occidental entre la avenida carrera 24 y la transversal 28. Los usuarios afectados serán orientados hacia el sendero peatonal oriental.
  • Avenida NQS: cierre parcial del sendero peatonal oriental entre la calle 53B bis y la calle 57A. El cerramiento se instalará al costado oriental de la ciclorruta sin afectarla. También se dispondrán mallas y barreras plásticas para evitar el ascenso y descenso de pasajeros sobre la avenida NQS.