Atención, conductores: estos son los cierres y desvíos por los conciertos de BTS y Luis Alberto Posada

Este sábado, 3 de octubre, Bogotá estará cargada de múltiples eventos musicales, entre ellos los conciertos de la banda surcoreana de k-pop BTS y del cantautor colombiano Luis Alberto Posada.
Ante la gran cantidad de personas que van a estar concentradas en un solo lugar, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, pondrá a su disposición un operativo especial.
La entidad ha establecido cierres viales, desvíos y medidas especiales para facilitar los desplazamientos tanto de los asistentes a estos conciertos como de los demás ciudadanos que transitarán por este sector de la ciudad.
Teniendo en cuenta que ambos eventos se llevarán a cabo en zonas cercanas (Movistar Arena y El Campín), la medida de restricción será aplicada ante los dos.
El Distrito hizo un llamado a los asistentes para que lleguen a los shows en transporte público y eviten el uso de vehículos particulares.
Si vas al concierto de BTS en Bogotá, planea tu llegada y, sobre todo, tu regreso con TransMi 🚌✨— TransMilenio (@TransMilenio) September 25, 2026
Encontrarás servicios troncales y zonales para salir del sector de El Campín, además de rutas especiales desde las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena.
📲 Recarga tu TuLlave,… pic.twitter.com/xBed3b1wg1
Programar con anticipación los viajes también es clave, especialmente para el evento de BTS, que congregará a más de 50.000 personas y que puede traer complicaciones en la movilidad del sector.
Estos son los cierres viales autorizados para los conciertos de BTS y Luis Alberto Posada de este 3 de octubre
La Secretaría Distrital de Movilidad compartió los cierres viales que fueron autorizados en la capital de cara a los eventos de BTS y Luis Alberto Posada. Las restricciones se mantendrán hasta las 6:00 a. m. del domingo, 4 de octubre:
- Calle 57A: cierre total entre la av. NQS y acceso al parqueadero norte. Desde este acceso hasta la diagonal 61C habrá cierre controlado (se incluyen los senderos peatonales de ambos costados).
- Calle 53B bis: cierre de la calzada norte entre la carrera 28 y la avenida NQS, incluido el sendero peatonal norte.
- Transversal 28: cierre total de ambas calzadas entre la carrera 28 y la avenida calle 57, incluido el sendero peatonal del costado occidental. Los dos carriles de la calzada oriental estarán habilitados para el acceso y la salida controlada, exclusivamente para los residentes de ese costado.
- Carrera 28: cierre total entre la calle 53B bis y la calle 53, incluido el sendero peatonal occidental. El sendero peatonal del costado oriental no tendrá afectaciones.
- Calle 53B bis: cierre total de ambas calzadas entre la carrera 28 y la avenida NQS, incluidos los senderos peatonales norte y sur.
- Calle 53B: cierre de la ciclorruta y del sendero peatonal del costado norte, entre la avenida NQS y la carrera 28. Los peatones y ciclistas serán orientados por personal de logística hacia el sendero peatonal del costado sur.
- Diagonal 61B: cierre del carril occidental de la calzada occidental entre la avenida carrera 24 y la transversal 28. Los usuarios afectados serán orientados hacia el sendero peatonal oriental.
- Avenida NQS: cierre parcial del sendero peatonal oriental entre la calle 53B bis y la calle 57A. El cerramiento se instalará al costado oriental de la ciclorruta sin afectarla. También se dispondrán mallas y barreras plásticas para evitar el ascenso y descenso de pasajeros sobre la avenida NQS.