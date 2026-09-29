Conciertos de BTS modificarán la movilidad en Bogotá: conozca las rutas especiales que ofrecerá TransMilenio

Cada vez faltan menos días para que Bogotá reciba al grupo de k-pop surcoreano BTS, que brindará un espectáculo para sus millones de fanáticos en el país los días viernes 2 y sábado 3 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

BTS en Bogotá: estas son las canciones que sonarían en El Campín este 2 y 3 de octubre

Ante la magnitud de los eventos, la ciudad anunció la activación de un plan especial de movilidad para facilitar el regreso de cientos de fanáticos de la banda a sus hogares.

La operación, coordinada por TransMilenio, contempla ocho rutas que estarán operando a partir de las 10:00 p. m. en las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena, y que tendrán como destinos los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas.

En palabras de la entidad, los despachos de estos servicios serán ajustados según la demanda de usuarios. Adicionalmente, no habrá una ampliación de horario para el servicio de alimentación.

Servicios troncales que estarán habilitados para el regreso de usuarios por el concierto de BTS. Foto: TransMilenio - API

Teniendo en cuenta este aspecto, TransMilenio aclaró que algunos servicios finalizarán su turno a las 10:00 p. m. los próximos 2 y 3 de octubre:

Estación Movistar Arena: 4, B72, D21, 630, L25, C25, C30, H21 y H72.

4, B72, D21, 630, L25, C25, C30, H21 y H72. Estación Campín-UAN: 4, B11, C25, G11, S42, D21, E42, H21 y L25.

A cualquier usuario de este sistema de transporte público que haga uso de alguna de estas rutas y estaciones, se le aconseja utilizar como alternativas las estaciones 7 de Agosto y Universidad Nacional.

¿Qué rutas y servicios ofrece TransMilenio para llegar al concierto de BTS?

La entidad de transporte público informó que se ofrecerán 13 rutas troncales en las estaciones Movistar Arena y Campín - UAN, en la troncal NQS Central, operación habitual (4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42).

Asimismo, TransMizonal dispondrá de 39 rutas con paraderos cercanos a El Campín, con paraderos en la NQS (13 rutas), calle 63 (6 rutas), calle 53 (8 rutas) y carrera 24 (12 rutas) para llegar al concierto.

Servicios TransMizonales para llegar al concierto de BTS Foto: TrasnMilenio - API

“TransMi sigue acompañando a los asistentes antes y después de los grandes eventos y ofrece una opción rápida, ágil y a precios justos gracias a nuestra oferta de servicios troncales y de TransMiZonal. Es muy importante que la comunidad usuaria siga nuestras redes sociales y el canal de WhatsApp para tener toda la información sobre esta operación especial en tiempo real”, comentó Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio.