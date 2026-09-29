Informan novedad sobre el debut de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios: Gamero decide

Este martes, 29 de septiembre, Millonarios visita al Independiente Medellín en juego válido por la cuarta fecha (aplazada) de la Liga BetPlay 2026-ll; es decir, el debut de Juan Guillermo Cuadrado sería ante el Poderoso.

Medellín vs. Millonarios: hora y dónde ver el debut oficial de Juan Guillermo Cuadrado

Millonarios anunció decisión oficial sobre el debut de Juan Guillermo Cuadrado: revuelo en Medellín

Concretamente, el pasado 28 de septiembre, Millonarios publicó su lista de convocados para el partido contra Medellín. Juan Guillermo Cuadrado está incluido y es casi seguro que debutará con la camiseta albiazul, aunque la última palabra la tiene Gamero.

¡Rumbo a Medellín! 💪⚽️Ⓜ️



▶️ Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para el próximo partido frente a Independiente Medellín. pic.twitter.com/9YPVNChPlr — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 28, 2026

Una de las grandes preguntas es si Cuadrado saldrá de titular o suplente ante Medellín. Todo apunta a que estaría de arranque en el equipo de Gamero.

El debut de Cuadrado sería como titular ante Medellín

Quien entregó detalles fue Alexis Rodríguez, periodista deportivo cercano a la información del cuadro embajador. En su cuenta de X reveló que el potencial 11 de Millonarios sería con Juan Cuadrado.

Con base en la información de Rodríguez, el 11 inicial de Millonarios ante Medellín sería: “Javier Burrai; Steven Vega, Andrés Llinás, Stiven Barreiro, Danovis Banguero; Sebastián Viveros del Castillo, Leonai Souza, Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Leonardo Castro”.

Ⓜ️ILLOS

Potencial XI



Burrai

Vega-Llinas-Barreiro-Bangue

Del Castillo-Leonai

Cuadrado-Ruiz-Chaverra

Leo



🐷 TOLIMA

Hoy a las 6 pm llega Luis Fernando Suárez a 🇨🇴 (Bogotá), mañana 6 am 🛫 viaja a Ibague para la presentacion oficial y ✍🏼 hasta Dic/2027 pic.twitter.com/cbmaoJ9HI6 — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) September 29, 2026

Sería un encuentro picante, pues Juan Guillermo Cuadrado tiene su pasado en Deportivo Independiente Medellín. Hay expectativa por cómo lo va a recibir la hinchada poderosa, aun sabiendo que se generó polémica alrededor de la llegada del experimentado jugador al club embajador.

Han pasado 17 años, 4 meses y 12 días desde la última vez que Juan Guillermo Cuadrado jugó un partido oficial en el fútbol profesional colombiano (FPC). Su más reciente encuentro en el fútbol nacional fue el 17 de mayo de 2009.

Fecha, hora y canal para ver el debut de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios

Partido : Deportivo Independiente Medellín vs. Millonarios.

: Deportivo Independiente Medellín vs. Millonarios. Fecha : 29 de septiembre de 2026.

: 29 de septiembre de 2026. Hora : 8:05 p. m.

: 8:05 p. m. Canal para ver en vivo: Win Sports+.

Además del posible debut de Cuadrado, se trata de un partido con dos equipos que luchan por establecerse en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.