Alberto Gamero contó por qué descartó a Juan Guillermo Cuadrado contra Nacional: fin a los rumores

La noticia ya es oficial: Juan Guillermo Cuadrado no fue convocado por Millonarios para el partido contra Atlético Nacional. Dicho compromiso se desarrollará en Medellín este jueves, 24 de septiembre.

Sorpresa con Juan Guillermo Cuadrado: decisión oficial de Gamero para el clásico ante Nacional

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Hubo una sorpresa generalizada, cuando los hinchas y la prensa se enteraron que Cuadrado no estaba en los convocados para el duelo contra Nacional.

En ese sentido, el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, puso fin a los rumores que surgieron en redes sociales, y aclaró su decisión de no poner a Cuadrado contra Nacional.

Alberto Gamero: “Queremos tener bien a Cuadrado”

Gamero habló con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional El Dorado, antes de partir hacia Medellín para el partido contra Atlético Nacional.

“Es sencillo. Recién entrenó ayer con nosotros, hoy entrenó, y lo que queremos es tenerlo bien, tanto futbolística como físicamente. Eso es lo que queremos”, dijo Gamero.

Y añadió: “Queremos que él se sienta bien también, entonces no vamos a apresurarlo y cuando esté bien seguramente va a estar”.

Antes del pronunciamiento de Gamero, la cuenta oficial de Millonarios, en X, ya había entregado un parte sobre la actualidad de Cuadrado. Lo hizo después de que no lo incluyeran en la lista de convocados.

“Dale, panita. Después de terminar su etapa de adaptación física, Juan Guillermo Cuadrado completó su segundo día de trabajos con el grupo”, escribieron en las redes azules.

¡Dale Panita! 🔥💪⚡



Después de terminar su etapa de adaptación física, Juan Guillermo Cuadrado completó su segundo día de trabajos con el grupo. Ⓜ️ pic.twitter.com/18Wr6eBOIL — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 23, 2026

La decisión de que Cuadrado no juegue ante Nacional no gustó del todo en la hinchada de Millonarios. En el mismo post, cuestionaron la decisión y empezaron los reclamos.

Por su parte, esta es la lista completa de convocados en Millonarios para el superclásico ante Atlético Nacional en Medellín:

¡TODOS UNIDOS! ¡VAMOS MILLONARIOS! 🔥Ⓜ️💪



▶️ Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para enfrentar a Atlético Nacional. pic.twitter.com/Dyj3xQcFp0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 23, 2026

Los aficionados estaban expectantes por un posible duelo entre James Rodríguez, con Atlético Nacional, y Juan Guillermo Cuadrado, con Millonarios. Sin embargo, ya no podrá ser.

¿Cuándo va a debutar Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios?

Es un misterio. Luego de enfrentar a Nacional, Millonarios volverá a jugar en el Atanasio Girardot, pero contra el Deportivo Independiente Medellín. Dicho juego será el martes 29 de septiembre.

No obstante, hasta que no exista un pronunciamiento oficial por parte del cuerpo técnico de Millonarios, todo lo relacionado con el debut de Juan Guillermo Cuadrado se quedará en especulaciones.