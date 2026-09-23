Corea del Norte, verdugo de Colombia: goleada y eliminación en el Mundial Femenino Sub-20

Este miércoles, 23 de septiembre, Corea del Norte goleó 3-0 a la Selección Colombia en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20. Así las cosas, las norcoreanas clasifican a la final, y La Tricolor queda eliminada.

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Corea del Norte se convirtió en el verdugo de la Selección Colombia en esta edición del Mundial Femenino Sub-20. Las asiáticas ya habían goleado a las cafeteras en fase de grupos (3-0) y la superioridad se repite.

Ahora, Corea del Norte disputará la final contra España, mientras que Colombia jugará el tercer puesto contra Italia. Aún le queda un consuelo al combinado nacional.

Los goles de Corea del Norte contra Colombia

La faena norcoreana arrancó rápido. Apenas sobre los 27′ del primer tiempo, se fueron arriba 1-0 con el gol de Pak Ok I. De hecho, hubo complicidad de la guardameta colombiana, Luisa Agudelo.

¡GOL DE COREA DEL NORTE!



Colombia no pudo despejar la pelota y Pak Ok I la empujó para el 1-0 en el #Sub20FemeninoEnDSPORTS. #U20WWC



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Si bien fue un golpe fuerte para la selección Colombia, aún había tiempo para tratar de remontar. No obstante, la esperanza se esfumó en el mismo primer tiempo.

El reloj marcaba 34′, Corea del Norte mandó un centro desde la izquierda, y Rim Jong Choe finiquitó el 2-0 con el que se fueron los equipos al descanso.

¡COREA DEL NORTE AUMENTÓ LA VENTAJA!



Rim Jong Choe apareció de cabeza para el 2-0 sobre Colombia en el #Sub20FemeninoEnDSPORTS. #U20WWC



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La superioridad de Corea del Norte fue tan evidente, que a Colombia se le vio muy poco en busca del descuento. Así, todo quedó prácticamente sentenciado de cara al segundo tiempo.

Finalmente, el marcador se convirtió en goleada tan solo a los 46′ del segundo tiempo, apenas un minuto después de que se reanudaran las acciones en la semifinal.

Corea del Norte tuvo una pelota quieta, armó una jugada de laboratorio y, en un tiqui-taca perfecto le clavó el tercero y definitivo a la selección Colombia.

¡TERCER GOL DE COREA DEL NORTE!



Buena jugada preparada que culminó Ryu Gyong So de cabeza para el 3-0 sobre Colombia en el #SUB20FemeninoEnDSPORTS.#U20WWC pic.twitter.com/wNhBbCaG6y — DSPORTS (@DSports) September 23, 2026

El panorama fue claro: una selección de Corea del Norte poderosa, siendo la vigente campeona del mundo en su categoría, y que en todo el torneo ha brillado con actuaciones estelares.

En contraste, una Selección Colombia que parecía haber aprendido de la goleada en fase de grupos, y que también venía haciendo un buen trabajo, pero que fue minimizada en el campo de juego.

A Colombia le queda el tercer puesto

Los planes de Colombia se centran en el tercer puesto de este Mundial Femenino Sub-20, donde buscará consuelo ante Italia.

Por otro lado, Corea del Norte y España, seguramente, dejarán una final memorable. Las asiáticas quieren seguir en el trono de la categoría, mientras las europeas esperan ratificar el dominio de su país en el fútbol, sea cual sea la categoría o la rama.