Cristiano Ronaldo tuvo tensionante rueda de prensa en Portugal: “Están tratando de matarme”

Cristiano Ronaldo ratificó sus ganas de seguir siendo convocado por la selección de Portugal en este nuevo ciclo que empieza bajo las órdenes de Jorge Jesus. El astro portugués confrontó a los medios de comunicación en rueda de prensa y lanzó varias frases contra sus críticos.

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El nombre de Cristiano volvió a ser tema de conversación desde la semana pasada, cuando fue incluido en la lista de convocados para el inicio de la Nations League.

“No puedo ser completamente honesto, a veces tengo que ser políticamente correcto”, expresó el futbolista de 41 años. “Llevo muchos años jugando al fútbol y siempre he sido bien recibido. Posiblemente fue el año en que sentí más cariño. Siento el cariño que me tiene el pueblo portugués”.

Pero no todo es color de rosa para CR7. “También entiendo perfectamente que hay medios que hace años están tratando de matarme, pero eso solo con una escopeta, e incluso así, esquivo las balas”, sentenció.

“Estoy acostumbrado, llevo más de 20 años en esto, pero lo que me queda es a quienes me aprecian. Siempre me quedo con la gente a la que le gusto”, añadió.

Cristiano habló de su retiro

En las últimas semanas se han retirado de su selección grandes ídolos como Lionel Messi (Argentina) y James Rodríguez (Colombia); sin embargo, Cristiano Ronaldo todavía no le pone fecha al final de su historia como capitán de Portugal.

“No sé cuándo terminará mi carrera. Me gustaría poder responder a eso, pero no lo sé. He aprendido a vivir el presente y a no pensar en el mañana”, apuntó.

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Cristiano reveló que tuvo conversaciones con la dirigencia de la federación portuguesa y también con el técnico Jorge Jesus, quien ya lo tuvo bajo sus órdenes en el Al-Nassr. “Sigo creyendo que soy capaz de ayudar a la selección nacional a alcanzar sus objetivos y creo que puedo brindarle más apoyo, no solo con goles, sino también fuera de la cancha. Esta es una nueva generación, pero para mí, lo más importante es poder marcar goles en la cancha y ayudar a ganar partidos”, explicó.

Cristiano Ronaldo sigue en la lista de Portugal a sus 41 años de edad Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Me siento a gusto conmigo mismo. Con los años ganamos experiencia, vemos cosas que queremos cambiar. Los críticos siempre serán críticos. Así es el fútbol, ​​e incluso cuando hacemos las cosas bien, la gente critica. Vivo con eso. Sé quién soy y lo que he hecho para llegar hasta aquí y tener el éxito que tengo", insistió el astro portugués.

Cristiano no se rinde, pese a las cosas que han dicho de él tras el Mundial 2026. “Sé por qué los niños me adoran, me ven como un modelo a seguir. Y seguiré haciéndolo cuando me retire dentro de diez años. Lo más importante es que me sienta bien y que la gente que me rodea esté bien y confíe en mi trabajo”, finalizó.