Indignación por cánticos ofensivos sobre Diogo Jota en Arabia: Cristiano Ronaldo se pronunció

Las autoridades del fútbol saudita prometieron sanciones contra los aficionados del Al-Taawon que lanzaron cánticos ofensivos en referencia al portugués Diogo Jota, fallecido hace poco más de un año en un accidente de tránsito, para desestabilizar a Rúben Neves, jugador rival del Al-Hilal.

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En el partido del pasado sábado entre Al-Taawon y Al-Hilal, que acabó con la goleada visitante por 6-0, aficionados del equipo local se dedicaron a entonar cánticos y consignas con referencias al accidente que costó la vida al entonces delantero del Liverpool, de 28 años, y a su hermano André.

El objetivo no era otro que desestabilizar a Rúben Neves, una de las estrellas del Al-Hilal y uno de los mejores amigos y compañeros de selección de Diogo Jota, al punto de haber sido una de las personas que cargó el féretro del futbolista durante su funeral.

Neves reaccionó con ironía levantando el pulgar y aplaudiendo hacia los aficionados rivales antes de señalar con el dedo al cielo. “Solo espero que luego no vayan a rezar después de lo que hicieron”, dijo Neves tras el partido.

La Federación de Fútbol de Arabia Saudita y la Saudi Pro League condenaron la “conducta inaceptable de algunos aficionados” en un comunicado conjunto. “Explotar tragedias personales con fines de abuso o provocación es un comportamiento inaceptable que no tiene cabida en el fútbol saudita”, añadieron ambas entidades, que además prometieron tomar “medidas”.

“Los comités competentes han identificado la conducta en cuestión y tomarán las medidas necesarias de acuerdo con la normativa y los procedimientos aplicables”, dijeron.

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El mensaje de Cristiano Ronaldo

El astro portugués Cristiano Ronaldo, máxima figura de la liga saudita, también condenó lo sucedido: “La liga debe tomar medidas y sancionar este tipo de comportamiento de los aficionados”.

“Las personas que se comportan así nunca deberían volver a poder entrar en un estadio”, reclamó en sus redes sociales.

Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr de Arabia Saudita. Foto: Anadolu via Getty Images

Arabia Saudita albergará el Mundial 2034, uno de los eventos insignia que sustentan su esfuerzo por diversificar una economía aún muy dependiente del petróleo.

La poderosa monarquía del golfo ha invertido casi 2.000 millones de dólares en el fútbol en tres años, atrayendo a estrellas como Cristiano Ronaldo, Neymar y Karim Benzema.

Estas imágenes protagonizadas por la afición del Al-Taawon han generado indignación mundial. La muerte de Diogo Jota fue un golpe difícil de superar para varios jugadores de la selección de Portugal y de Liverpool, que lo consideraban un gran amigo más allá de sus destacadas cualidades como futbolista y el futuro que tenía por delante.

*Con información de la AFP.